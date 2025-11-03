Lutto per Laura Pausini, morto lo zio travolto da un’auto pirata

È caccia a una Opel Astra vecchio modello. Le forze dell’ordine stanno passando al setaccio le telecamere e le strade periferiche per risalire al pirata. Una strada, quella dell’incidente, più volte segnalata come pericolosa al punto che più volte i cittadini hanno lanciato appelli perché la via - e quel tratto in particolare - fosse messo in sicurezza al più presto ascolta articolo

Grave lutto per Laura Pausini. Ettore, zio della cantante, 78 anni, ciclista appassionato, è morto dopo essere stato travolto da un’auto pirata alla periferia di Bologna. L’impatto è stato devastante: una Opel Astra ha colpito in pieno la bicicletta dell’uomo scaraventandolo a terra. L’incidente è avvenuto in via degli Stradelli Guelfi, nel tratto tra Castenaso e San Lazzaro di Savena. Il conducente non si è fermato a prestare soccorso ed è fuggito a tutta velocità. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine ma, nonostante i tentativi di rianimazione, per Ettore Pausini non c’è stato nulla da fare. I carabinieri hanno avviato un’indagine e stanno analizzando le telecamere di sorveglianza della zona per identificare il responsabile.

La dinamica Secondo le prime ricostruzioni, il 78enne stava tornando da una delle sue uscite in bicicletta quando, per cause ancora da accertare, è stato travolto da un'auto che procedeva in direzione opposta. L'impatto è avvenuto all'altezza del civico 12, un tratto di strada stretto e trafficato. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto la bici "volare via" dopo il colpo. I soccorsi sono stati immediati, ma le ferite riportate dal 78enne erano troppo gravi. Dopo l'impatto, il conducente dell'auto non si è fermato. L'Opel Astra, di colore chiaro e modello datato, è stata vista allontanarsi a tutta velocità. Gli investigatori stanno esaminando le immagini delle telecamere comunali e private e hanno avviato una perlustrazione delle strade periferiche, dove l'auto potrebbe essere stata abbandonata. Le indagini, coordinate dalla Procura di Bologna, sono in corso per identificare il responsabile e accertare le cause esatte dell'incidente.