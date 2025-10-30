Donna investita da auto pirata nel Teramano, si costituisce una 25enne

Svolta dopo la morte di una donna di 58 anni, Rosanna Pigliacampo , di Campli, che nelle scorse ore era stata investita e uccisa lungo la statale 80 Teramo-Giulianova, all'altezza di Bellante Stazione nel Teramano. Infatti, si è costituita alla polizia, nella tarda serata della giornata di ieri, una ragazza di 25 anni. La giovane si è presentata in Questura a Teramo dopo ore di ricerca, da parte degli inquirenti, dell'auto pirata che ha ucciso la cinquantottenne. Accompagnata dal proprio avvocato, la 25enne ha consegnato agli agenti la propria auto, una Fiat Panda, ammettendo le proprie responsabilità e spiegando di non essersi accorta di quanto accaduto. La donna, adesso, deve rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso.

L'impatto mortale

Stando ad una prima ricostruzione, Rosanna Pigliacampo stava attraversando la statale, quando è stata travolta da una vettura, il cui conducente dopo l'impatto non si è fermato per prestare soccorso. Sul luogo della tragedia erano intervenuti il personale sanitario del 118 del presidio di Teramo e i carabinieri del nucleo radiomobile, ma la 58enne era morta sul colpo. In mano ai militari dell'Arma era rimasto solamente lo specchiato della Panda rimasto a terra accanto al corpo sen<a vita della 58enne e le immagini di alcune telecamere che inquadrano l'area del sinistro stradale. Ieri, come detto, la svolta con la confessione. Sotto shock tutta la comunità di Campli, il paesino del Teramano in cui viveva la vittima che era molto conosciuta in zona, soprattutto per la sua attività di volontaria di protezione civile. Nell'esprimere cordoglio e vicinanza alla famiglia "a nome personale e dell'intera amministrazione comunale", il sindaco di Campli, Federico Agostinelli, aveva parlato di "una perdita dolorosa di una donna molto attiva e generosa, volontaria di protezione civile, che colpisce profondamente tutta la nostra comunità".