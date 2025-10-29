Donna travolta e uccisa nel Teramano da un’auto pirata

Rosanna Pigliacampo è stata investita e uccisa lungo la statale 80 Teramo-Giulianova. Sono in corso indagini e ricerche nella zona per rintracciare l'investitore

Una donna di 58 anni, Rosanna Pigliacampo, di Campli, è stata investita e uccisa stamani alle 6 lungo la statale 80 Teramo-Giulianova, all'altezza di Bellante Stazione nel Teramano. Secondo una prima ricostruzione, la donna stava attraversando la statale, quando è stata travolta da un'autovettura, il cui conducente non si è fermato per prestare soccorso alla vittima. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118 del presidio di Teramo e i carabinieri del nucleo radiomobile, ma per la 58enne non c'è stato nulla da fare perché è morta sul colpo. Sono in corso indagini e ricerche nella zona per rintracciare l'investitore.