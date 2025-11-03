Napoli, diciottenne ucciso a Boscoreale: si costituiscono due giovani

La vicenda e la disperazione del padre

Come detto, sin dai primi momenti dopo la morte del 18enne, era emerso come fossero due le persone a bordo di uno scooter da cui sono partiti gli spari contro Nappo. Due amici che erano insieme al giovane lo hanno poi caricato in auto per una disperata corsa all'ospedale di Castellammare di Stabia, dove però il 18enne ha perso la vita. Anche grazie all'ausilio delle telecamere situate nella zona, le indagini dei Carabinieri erano scattate immediatamente, coinvolgendo i racconti di alcuni testimoni. Gli investigatori non hanno escluso nessuna ipotesi, ma Salvatore, il padre di Pasquale, non ha mai avuto dubbi. "Mio figlio è sempre stato un ragazzo tranquillo. Ha sentito degli spari, si è affacciato ed è stato colpito da un proiettile vagante. Non era lui l'obiettivo. Era bravissimo. Non sappiamo darci una spiegazione. L'avevo sentito a mezzanotte, era a Napoli a una festa. Al ritorno si era fermato con gli amici in piazza. Era sereno. Frequentava persone tranquille. Si era diplomato da poco ma lavorava per non pesare sulla famiglia. Ora chiediamo giustizia e basta, vogliamo sapere il motivo per cui è successo questo a noi". In lutto la comunità di Boscoreale. "Questo evento mi ha sconvolto come sindaco e come padre. Non è giusto che un ragazzo di 18 anni veda i suoi sogni arrestati da un evento bruttissimo", ha commentato il sindaco del comune napoletano, Pasquale Di Lauro. In piazza, rispondendo alle domande dei giornalisti, un giovane ha poi confermato:"Siamo sconvolti. Pasquale era un ragazzo perbene".