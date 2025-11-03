Meteo, in arrivo l'Estate di San Martino: sole e clima mite ovunque

A partire da martedì 4 novembre si registrerà l'Estate di San Martino anticipata, una fase di bel tempo con sole e temperature al di sopra della media stagionale, sia nelle regioni del Nord sia quelle del Sud. Nel fine settimana, però, è previsto un nuovo peggioramento
Il mese di novembre è ormai iniziato, ma il clima a cui si assisterà nei prossimi giorni sarà ben diverso da ciò che ci si aspetta nei mesi invernali. A partire da martedì 4 novembre si registrerà la cosiddetta Estate di San Martino anticipata, una fase di bel tempo con sole e temperature miti che solitamente si verifica nel pieno mese di novembre a ridosso del giorno di San Martino (che cade l'11 novembre). Nei prossimi giorni, quindi, il sole splenderà indisturbato su tutto lo Stivale, con temperature al di sopra della media stagionale, sia nelle regioni del Nord sia quelle del Sud. Nel fine settimana, però, è previsto un nuovo peggioramento.
L'Estate di San Martino
L'Estate di San Martino, che porterà sole e clima mite durante il giorno, inizierà il 4 novembre. Le temperature risaliranno in tutta Italia, da Nord a Sud, e supereranno facilmente la soglia dei 18°C. L'alta pressione diurna porterà poi un forte raffreddamento nelle ore nutturne. Si registrerà quindi un aumento del divario termico tra il giorno e la notte.
Perturbazione in arrivo
La fase di sole e clima mite però durerà meno del previsto. Già a partire dal giorno successivo, mercoledì 5 novembre, si assisterà a un lieve peggioramento, con l'arrivo di una perturbazione a ridosso del fine settimana. In particolare nelle pianure del Nord si intensificheranno le nebbie, e su rilievi e Sardegna si vericherà un addensamento delle nubi. Nelle giornate di giovedì 6 e venerdì 7 novembre è atteso poi l'arrivo di un nuovo fronte atlantico, che porterà le prime piogge sulle Isole Maggiori. Le precipitazioni si estenderanno al resto del Sud e sulle regioni adriatiche centrali. Nonostante il peggioramento delle condizioni meteorologiche, le temperature resteranno oltre la media stagionale.
Leggi anche
Meteo, ultimi rovesci al Sud poi ecco l'alta pressione: le previsioni
Le previsioni di martedì 4 novembre
- Nord: Giornata caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, con cieli sereni su tutto lo Stivale. Si registrerà un calo termico notturno, mentre le temperature massime oscilleranno tra i 15 e i 18°C gradi su tutte le città.
- Centro e Sardegna: Ampi soleggiamenti con cieli prevalentemente sereni su tutte le regioni. I valori massimi saranno compresi tra i 17 e i 20 gradi su gran parte delle città.
- Sud e Sicilia: L'Estate di San Martino anticipata si fa sentire., con sole e clima mite soprattutto su Campania, Basilicata e Puglia. Cieli più nuvolosi invece su Sicilia e Calabria, ma senza precipitazioni. Massime attese tra i 12°C a Potenza e i 20-21°C a Napoli e Palermo
Le previsioni di mercoledì 5 novembre
- Nord: La giornata sarà contraddistinta ancora da generali condizioni di tempo stabile. Al mattino possibili nebbie sulle zone pianeggianti e tempo più soleggiato sui settori alpini. Le temperature massime oscilleranno tra i 15 e i 20°C gradi su tutte le città.
- Centro e Sardegna: Ampio soleggiamento dappertutto, con cieli prevalentemente sereni. Temperature massime attese tra i 15 e i 19 gradi su gran parte delle città.
- Sud e Sicilia: Ancora alta pressione, con bel tempo e cieli prevalentemente sereni. La nuvolosità sarà soltanto occasionale. Valori massimi delle temperature previsti tra i 14°C a Potenza e i 20°C a Napoli e Palermo.