Meteo, in arrivo l'Estate di San Martino: sole e clima mite ovunque

Il mese di novembre è ormai iniziato, ma il clima a cui si assisterà nei prossimi giorni sarà ben diverso da ciò che ci si aspetta nei mesi invernali. A partire da martedì 4 novembre si registrerà la cosiddetta Estate di San Martino anticipata, una fase di bel tempo con sole e temperature miti che solitamente si verifica nel pieno mese di novembre a ridosso del giorno di San Martino (che cade l'11 novembre). Nei prossimi giorni, quindi, il sole splenderà indisturbato su tutto lo Stivale, con temperature al di sopra della media stagionale, sia nelle regioni del Nord sia quelle del Sud. Nel fine settimana, però, è previsto un nuovo peggioramento.

L'Estate di San Martino

L'Estate di San Martino, che porterà sole e clima mite durante il giorno, inizierà il 4 novembre. Le temperature risaliranno in tutta Italia, da Nord a Sud, e supereranno facilmente la soglia dei 18°C. L'alta pressione diurna porterà poi un forte raffreddamento nelle ore nutturne. Si registrerà quindi un aumento del divario termico tra il giorno e la notte.

Perturbazione in arrivo

La fase di sole e clima mite però durerà meno del previsto. Già a partire dal giorno successivo, mercoledì 5 novembre, si assisterà a un lieve peggioramento, con l'arrivo di una perturbazione a ridosso del fine settimana. In particolare nelle pianure del Nord si intensificheranno le nebbie, e su rilievi e Sardegna si vericherà un addensamento delle nubi. Nelle giornate di giovedì 6 e venerdì 7 novembre è atteso poi l'arrivo di un nuovo fronte atlantico, che porterà le prime piogge sulle Isole Maggiori. Le precipitazioni si estenderanno al resto del Sud e sulle regioni adriatiche centrali. Nonostante il peggioramento delle condizioni meteorologiche, le temperature resteranno oltre la media stagionale.