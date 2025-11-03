Meteo, ultimi rovesci al Sud poi ecco l'alta pressione: le previsioni

Dopo un weekend, il primo del mese di novembre, caratterizzato dal maltempo, soprattutto al Nord, saranno le regioni del Centro e del Sud ad essere interessate dai temporali nelle prossime ore. Il quadro generale, comunque, è destinato a migliorare su tutto il Paese. Ecco come e quando

Un'Italia divisa a metà, quelle prevista in queste e nelle prossime ore a livello meteorologico. Sono in movimento verso levante, infatti, i temporali che hanno caratterizzato il weekend appena terminato in diverse zone del Nord. Per questo motivo, secondo gli esperti de " Ilmeteo.it ", il nostro Paese vivrà una situazione piuttosto instabile. In primo luogo a partire da alcune aree del Centro, ma poi soprattutto nelle regioni del Sud, con fenomeni a tratti vivaci e localmente intensi. Con il bollettino della Protezione che ha diramata un'allerta gialla, per la giornata di oggi 3 novembre, in 11 regioni. Le previsioni comunque, a stretto giro di posta, prevedono un progressivo aumento dell'alta pressione che dovrebbe portare ad un generale miglioramento, in prima battuta sulle regioni settentrionali.

Il miglioramento al Nord

Come accennato, sin dalla giornata di oggi la situazione meteo evidenzia segnali di miglioramento soprattutto sulle regioni del Nord, dove i residui di maltempo che hanno contraddistinto il weekend persistono solamente sulle estreme aree del Nordest, sebbene la situazione sia destinata a migliorare sensibilmente con l'arrivo del pomeriggio. Il sole tenderà a dominare su gran parte dell'arco settentrionale, con schiarite sempre più ampie destinate a resistere per tutta la giornata odierno

La situazione più instabile al Centro e al Sud

Il quadro resta, invece, più incerto al Centro e al Sud, dove il quadro meteorologico dovrebbe rimanere instabile su diverse aree. Sono previste, infatti, piogge sparse sul Lazio e sul distretto adriatico, ma anche nel sud delle Marche e in Abruzzo. La giornata, nel corso della seconda parte, dovrebbe però lasciare spazio ad un generale miglioramento soprattutto al Centro, mentre il maltempo potrebbe persistere sul basso Tirreno, specie in Campania, per riguardare buona parte dell'area meridionale del nostro Paese, dove i temporali dovrebbero interessare la Basilicata, la Puglia e gran parte del distretto ionico. Poi, anche qui, l'aumento della pressione, potrebbe supportare un evidente miglioramento con schiarite sempre più ampie a partire dalle ultime ore dalla giornata.

L'allerta gialla della Protezione Civile

Calabria, Abruzzo, Lazio, Molise, Basilicata, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Liguria e Veneto, in alcune specifiche aree delle varie regioni, sono coinvolte per la giornata di oggi, 3 novembre, da un'allerta gialla diramata dalla Protezione Civile . Questa tipologia di allerta indica una criticità ordinaria, con possibilità di fenomeni meteorologici o geologici localizzati e intensi, ma non particolarmente pericolosi. Si tratta di eventi che possono includere allagamenti localizzati, frane superficiali, forti temporali e che possono causare danni ma in maniera piuttosto limitata. L'allerta gialla richiede vigilanza ma non la sospensione delle consuete attività, situazione che invece può essere contemplata in caso di allerta arancione o rossa.