Spiati in camera con telecamere nascoste, ecco a cosa fare attenzione

Nel caso in cui si rilevi una telecamera nascosta è fondamentale mantenere la calma e agire con lucidità. Il primo passo da compiere è documentare la scena, scattando foto e video che mostrino la posizione esatta del dispositivo e i dettagli circostanti. Non va toccata o rimossa la telecamera, per evitare di compromettere eventuali prove. Il passo successivo è contattare immediatamente le forze dell’ordine, segnalando l’accaduto e fornendo tutto il materiale raccolto. Solo dopo aver informato la polizia si può avvisare il proprietario o il gestore dell’alloggio, oppure rivolgersi alla reception per una verifica ufficiale. Infine, è consigliabile inoltrare una segnalazione alla eventuale piattaforma, nel caso in cui la si sia usata per prenotare, affinché l’episodio venga registrato e il sospetto alloggio venga sottoposto a controllo o sospensione.

Su Insider: Foto online senza consenso: le segnalazioni ci sono, le leggi no