Valtellina, scuolabus esce di strada e finisce in torrente: 5 feriti

Il mezzo stava portando nove studenti a Bormio ed è uscito di strada nel territorio di Valfurva, precipitando nel torrente Frodolfo. Quattro ragazzi minorenni sono rimasti feriti lievemente. Condizioni più gravi, invece, quelle dell'autista di 39 anni, che non è comunque in pericolo di vita

Uno scuolabus che stava trasportando nove studenti a Bormio è uscito di strada nel territorio di Valfurva, in Valtellina. Il mezzo, dopo esser precipitato per alcuni metri, ha poi terminato la sua corsa nel torrente Frodolfo. Quattro ragazzi minorenni sono rimasti feriti lievemente e sono stati portati presso l'ospedale Morelli di Sondalo. Più gravi, invece, le condizioni dell'autista di 39 anni, che non è comunque in pericolo di vita e che potrebbe aver perso il controllo del mezzo forse a causa di un malore. Sul luogo sono intervenuti anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Valdisotto e i carabinieri della Compagnia di Tirano.