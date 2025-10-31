Valtellina, scuolabus esce di strada e finisce in torrente: 5 feriti

Offerte Sky
Valtellina, scuolabus esce di strada e finisce in un torrente: 5 feriti

Cronaca
©Ansa

Il mezzo stava portando nove studenti a Bormio ed è uscito di strada nel territorio di Valfurva, precipitando nel torrente Frodolfo. Quattro ragazzi minorenni sono rimasti feriti lievemente. Condizioni più gravi, invece, quelle dell'autista di 39 anni, che non è comunque in pericolo di vita 

ascolta articolo

Uno scuolabus che stava trasportando nove studenti a Bormio è uscito di strada nel territorio di Valfurva, in Valtellina. Il mezzo, dopo esser precipitato per alcuni metri, ha poi terminato la sua corsa nel torrente Frodolfo. Quattro ragazzi minorenni sono rimasti feriti lievemente e sono stati portati presso l'ospedale Morelli di Sondalo. Più gravi, invece, le condizioni dell'autista di 39 anni, che non è comunque in pericolo di vita e che potrebbe aver perso il controllo del mezzo forse a causa di un malore. Sul luogo sono intervenuti anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Valdisotto e i carabinieri della Compagnia di Tirano. 

Lo scuolabus dopo l'incidente - ©Ansa

Le operazioni di recupero

Dopo l'incidente è stata decisa la chiusura provvisoria al traffico della strada statale 300 del Passo di Gavia proprio per consentire le operazioni di recupero da parte dei Vigili del fuoco dell'autobus uscito fuori strada all'altezza del km 5,4. Le squadre Anas e i carabinieri della Compagnia di Tirano sono già operative sul posto per la gestione della viabilità. 

