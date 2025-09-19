Esplora tutte le offerte Sky
Udine, scuolabus si ribalta dopo scontro con auto: 5 feriti

Cronaca

L'incidente si è verificato intorno alle 8 di venerdì mattina tra Buja e Treppo Grande. Tre persone sono finite in ospedale, nessuno in gravi condizioni

Uno scuolabus si è ribaltato questa mattina dopo essersi scontrato con un'auto in Friuli causando il ferimento lieve dei tre adulti che erano a bordo e di due bambini. L'incidente è accaduto attorno alle 8 tra Buja e Treppo Grande, in provincia di Udine. Gli operatori della Sores Fvg (Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria) hanno immediatamente attivato il piano di emergenza temendo una situazione più grave. 

Tre in ospedale, nessuno in gravi condizioni

Complessivamente l'incidente - tra scuolabus e auto - ha coinvolto 26 persone, di cui 3 adulti e 23 bambini. I tre adulti sono stati portati in ospedale e ricoverati, le loro condizioni sono classificate in codice giallo; i due bambini, invece, hanno riportato soltanto ferite lievi, da codice verde. Gli altri bambini sono stati assistiti dal personale sanitario e dai genitori che sono giunti sul posto pochi minuti dopo. 

