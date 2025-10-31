Roma, blitz interforze dopo minaccia social con un fucile a Gualtieri

Uno dei residenti di via Arzachena a Rocca Cencia, teatro di un’operazione di sgombero e demolizione di due villette abusive, ha postato una sua foto con in mano un’arma e ha scritto: "Questo è per te, sindaco, e per la tua famiglia. Come ha buttato giù la nostra casa, io butterò la sua. Tempo al tempo. Lo Stato non mi fa paura". Immediata la solidarietà bipartisan, dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla segretaria del Pd Elly Schlein ascolta articolo

"Questo è per te, sindaco, e per la tua famiglia. Come ha buttato giù la nostra casa, io butterò la sua. Tempo al tempo. Lo Stato non mi fa paura". La minaccia via social al sindaco di Roma Roberto Gualtieri e ai suoi parenti arriva da Silvio Hilic, uno dei residenti di via Arzachena, a Rocca Cencia, fortino dei clan sinti, accompagnata dalla foto dell'uomo che imbraccia un fucile. Silvio Silvietto, nome social di Hilic, come riportano alcuni quotidiani, commenta il post di una vicina di casa relativo alla demolizione, tre giorni fa, di due villette abusive alla periferia est di Roma. "Lì c'è tutta la mia vita la mia famiglia la mia infanzia il mio tutto. Quindi siete pregati di parlare con rispetto - scrive - Nessuno ha levato niente a nessuno. Loro hanno levato un tetto a una famiglia con otto minori. E tanto chi li ha portati a questo pagherà… altro se pagherà! Dio è grande!". In serata è scattato un blitz interforze a Valle Martella, alle porte della capitale, dove hanno trovato sistemazione le famiglie sgomberate dalle villette abbattute a Rocca Cencia. Solidarietà al primo cittadino della Capitale è arrivata dalla segretaria del suo partito, Elly Schlein, ma anche dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e da diversi esponenti della maggioranza.

Lo sgombero a Rocca Cencia L'operazione interforze di sgombero e demolizione di martedì è stata pianificata, sotto il coordinamento della Questura, in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Le attività di censimento effettuate nei giorni precedenti hanno accertato che i due immobili nel tempo erano stati occupati abusivamente da nuclei familiari di origine sinti, tra cui diversi minori. Alcuni degli occupanti erano gravati da precedenti di polizia per illeciti contro il patrimonio, contro la persona e in materia di armi e stupefacenti. Complessivamente sono state identificate undici persone, tra cui sette minorenni, per i quali sono stati immediatamente attivati i servizi di tutela sociale. Ora sulle minacce via social contro il sindaco sono stati avviati approfondimenti investigativi da Digos, Guardia di Finanza e carabinieri, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Tivoli.