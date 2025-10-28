"Sindaco muore se non si dimette”: il manifesto shock nel Napoletano

"Il sindaco muore se non si dimette entro cinque giorni”. Sono queste le parole stampate su un manifesto che è apparso negli uffici pubblici del comune di San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli. Vittima della minaccia è il primo cittadino Michele Sepe, eletto lo scorso anno nelle liste del Partito democratico: la sua foto, stampata sul manifesto accanto a quella di padre Pio come fosse un necrologio, accompagna le parole di minaccia. Partite subito le indagini per individuare gli artefici. Intanto il partito di Napoli ha espresso la propria solidarietà verso il sindaco e la sua squadra per quello che il Pd ha definito un “atto vile e intollerabile”. "Siamo certi e fiduciosi che le autorità competenti faranno piena luce sull'accaduto garantendo la massima tutela al sindaco e agli amministratori, perché nessuno possa pensare di fermare, con triviali intimidazioni, il lavoro per la legalità nei nostri territori", si legge nel post dei dem pubblicato sui social.