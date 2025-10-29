Roma, sciopero Atac il 29 ottobre: linee bus a rischio per 4 ore

Orsa Tpl e Usb lavoro privato hanno proclamato per oggi, 29 ottobre, un'agitazione di quattro ore, dalle 20 alle 24. L'astensione interesserà solo ed esclusivamente i bus che fanno capo alla rimessa Magliana. Il servizio sulle linee a rischio sarà garantito fino alle 20 e tornerà attivo a partire dalle 00.01 del 30 ottobre