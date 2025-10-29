Roma, sciopero Atac il 29 ottobre: linee bus a rischio per 4 ore. Cosa sapereCronaca
Orsa Tpl e Usb lavoro privato hanno proclamato per oggi, 29 ottobre, un'agitazione di quattro ore, dalle 20 alle 24. L'astensione interesserà solo ed esclusivamente i bus che fanno capo alla rimessa Magliana. Il servizio sulle linee a rischio sarà garantito fino alle 20 e tornerà attivo a partire dalle 00.01 del 30 ottobre
A rischio alcune linee Atac a Roma. Le organizzazioni sindacali Orsa Tpl e Usb lavoro privato hanno proclamato per oggi, 29 ottobre, uno sciopero di quattro ore, dalle 20 alle 24. L'agitazione, come si legge in una nota di Roma Servizi per la Mobilità, interesserà solo ed esclusivamente i bus che fanno capo alla rimessa Magliana. Il servizio sulle linee coinvolte dall'astensione sarà quindi garantito fino alle 20 e successivamente tornerà attivo a partire da 00.01 del 30 ottobre.
Le linee a rischio
A causa della protesta, le linee di bus della rete Atac che, erogati dal deposito Magliana Superficie, saranno a rischio sono le numero 8, 089, 30, 34, 46 barrato, 49, 91, 96, 98, 115, 128, 228, 670, 713, 719, 766, 773, 774, 775, 781, 786, 791, 792, 870, 871, 881, 882, 904, 905, 906, 916, 981, 983, M04, M30, M50. Saranno effettuate le corse previste oltre le ore 0.01 delle 128, 881, 904, 916, 983. Resta invece regolare il servizio dei bus notturni.