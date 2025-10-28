Piacenza, cede terreno al cimitero e cade in una tomba: 63enne ferita

Mentre portava i fiori ai propri cari, la donna è caduta in una tomba vuota tra due sepolture. L'episodio è avvenuto a Piacenza in via Caorsana. Soccorsa dai Vigili del Fuoco, è stata poi trasportata in ospedale per un leggero trauma alla gamba
L'incubo di molti, una signora di 63 anni lo ha vissuto sul serio nel cimitero di Piacenza. Mentre era intenta a portare i fiori ai suoi cari, infatti, la signora è sprofondata in una tomba vuota che si trovava tra due lapidi. Non è ancora chiaro se sia ceduta una copertura provvisoria che era stata approntata, oppure se sia ceduto il terreno. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che, con una scala, l'hanno fatta uscire. Trasportata in ospedale è stata subito dimessa. La donna infatti ha riportato una contusione alla gamba.
Il Comune di Piacenza: "In corso operazioni per garantire sicurezza"
Sulla vicenda è intervenuto il vice sindaco di Piacenza, Matteo Bongiorni. Nell'esprimere "il rammarico per l'accaduto", ha rivolto alla signora coinvolta l'augurio di rimettersi al più presto e ha sottolineato che, al cimitero, ci sono "lavori in corso per garantire decoro e regolarità". L'episodio, ha evidenziato al riguardo, "richiama l'attenzione sulle modalità di esecuzione dei lavori, in primo luogo con riferimento alla sicurezza: un aspetto su cui non possiamo e non intendiamo transigere". Nel dettaglio, ha osservato che "le opere in corso sono relative alle estumulazioni dei loculi per i quali è scaduta la concessione. Si collocano nel quadro più ampio dell'attività di riorganizzazione e riordino di tutti gli aspetti di gestione degli spazi fisici e delle pratiche cimiteriali".