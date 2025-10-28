Piacenza, cede terreno al cimitero e cade in una tomba: 63enne ferita

L'incubo di molti, una signora di 63 anni lo ha vissuto sul serio nel cimitero di Piacenza. Mentre era intenta a portare i fiori ai suoi cari, infatti, la signora è sprofondata in una tomba vuota che si trovava tra due lapidi. Non è ancora chiaro se sia ceduta una copertura provvisoria che era stata approntata, oppure se sia ceduto il terreno. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che, con una scala, l'hanno fatta uscire. Trasportata in ospedale è stata subito dimessa. La donna infatti ha riportato una contusione alla gamba.

Il Comune di Piacenza: "In corso operazioni per garantire sicurezza"

Sulla vicenda è intervenuto il vice sindaco di Piacenza, Matteo Bongiorni. Nell'esprimere "il rammarico per l'accaduto", ha rivolto alla signora coinvolta l'augurio di rimettersi al più presto e ha sottolineato che, al cimitero, ci sono "lavori in corso per garantire decoro e regolarità". L'episodio, ha evidenziato al riguardo, "richiama l'attenzione sulle modalità di esecuzione dei lavori, in primo luogo con riferimento alla sicurezza: un aspetto su cui non possiamo e non intendiamo transigere". Nel dettaglio, ha osservato che "le opere in corso sono relative alle estumulazioni dei loculi per i quali è scaduta la concessione. Si collocano nel quadro più ampio dell'attività di riorganizzazione e riordino di tutti gli aspetti di gestione degli spazi fisici e delle pratiche cimiteriali".