Un ristorante dentro il crematorio: al cimitero di Berna apre "la Vie"

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Un ristorante dentro il crematorio: apre "la Vie" nel cimitero di Berna

Mondo
©IPA/Fotogramma

Dalle urne funerarie alle cene in stile Belle Époque: dal prossimo gennaio sarà possibile sedersi a tavola all’interno del complesso monumentale inaugurato nel 1908. Un esperimento unico tra innovazione e memoria

ascolta articolo

Dal prossimo gennaio i cittadini e i turisti che visiteranno la capitale svizzera avranno una possibilità insolita: cenare all’interno del crematorio del cimitero Bremgartenfriedhof. Lo spazio, inaugurato nel 1908 e vincolato come bene monumentale, sarà trasformato in un ristorante dal nome evocativo: “La Vie”, ovvero “La vita” in francese.

La scelta nasce dalla progressiva dismissione di due sale interne, un tempo dedicate alla conservazione delle urne funerarie. Negli ultimi anni, infatti, sempre più persone hanno preferito disperdere le ceneri o custodirle in casa, rendendo quegli ambienti inutilizzati. Non potendo abbattere o modificare le mura, la direzione del crematorio ha deciso di riqualificare gli spazi in chiave gastronomica.

L'estetica del progetto

Il progetto, spiegano i promotori, non ha incontrato ostacoli di natura morale o etica. «Le domande che ci sono state poste erano legate piuttosto agli aspetti legali e ai permessi», ha dichiarato all’agenzia svizzera Ats Mirjam Veglio, responsabile del crematorio. «Vogliamo fare qualcosa di bello».

Un ristorante in stile Belle Époque verrà arredato richiamando il periodo in cui fu costruito il crematorio. I colori dominanti saranno il bordeaux e il verde, mentre l’atmosfera intende coniugare eleganza e rispetto per il luogo che lo ospita.

“La Vie” si presenta come un esperimento unico, che ha già attirato la curiosità dell’opinione pubblica internazionale. Un’iniziativa che, tra innovazione e memoria, prova a riportare alla vita spazi storici destinati all’oblio.

Mondo: Ultime notizie

Guerra Ucraina, Zelensky: “In Usa fatto un passo importante”. LIVE

live Mondo

Il presidente russo dice sì al bilaterale con il leader ucraino: si terrà in una località ancora...

Guerra Israele, sì di Hamas a tregua 60 giorni e rilascio ostaggi LIVE

live Mondo

"Vogliono tornare a discutere un accordo perché temono che invaderemo Gaza City", affermano dal...

Trump: “Risolto 6 guerre in 6 mesi”. Quali sono e quanto c’è di vero

Mondo

"So esattamente cosa sto facendo. Sono qui per mettere fine" alla guerra tra Russia e Ucraina, ha...

Un ristorante dentro il crematorio: al cimitero di Berna apre "la Vie"

Mondo

Dalle urne funerarie alle cene in stile Belle Époque: dal prossimo gennaio sarà possibile sedersi...

L'uragano Erin sulle coste del Nord Carolina, residenti coste evacuati

Mondo

Le autorità hanno invitato tutti a lasciare le zone costiere più esposte entro le prossime ore e...

Mondo: I più letti