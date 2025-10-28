Maltempo, giovedì in arrivo tempesta Halloween con piogge e temporali

Maltempo, giovedì in arrivo la tempesta di Halloween: ecco dove. Le previsioniCronaca
Introduzione
Settimana dal doppio volto per l’Italia: dopo un inizio all’insegna del sole e di temperature miti grazie all’anticiclone, il tempo è destinato a peggiorare bruscamente. Da giovedì 30 ottobre arriverà un fronte perturbato atlantico che porterà piogge, temporali e un Halloween bagnato su gran parte del Paese. Gli esperti parlano di una fase autunnale molto dinamica, con rischio di nubifragi al Centro-Nord e sulle regioni tirreniche.
Quello che devi sapere
Italia divisa tra sole e pioggia
L’Italia si prepara a vivere una settimana dal doppio volto. I primi giorni saranno caratterizzati da un clima stabile e temperature miti grazie alla rimonta dell’anticiclone, ma il bel tempo avrà vita breve. Già da metà settimana un nuovo fronte atlantico porterà nuvole e piogge su gran parte della penisola. I meteorologi parlano di una situazione tipica dell’autunno: giornate serene alternate a peggioramenti rapidi e improvvisi. Saranno proprio i contrasti termici a determinare l’arrivo di temporali anche intensi. Il Nord e il Centro, in particolare, dovranno fare i conti con una fase instabile che culminerà a fine settimana. L’autunno, insomma, mostra tutto il suo carattere, tra sole illusorio e piogge in agguato.
Anticiclone in rimonta
Martedì e mercoledì l’Italia potrà godersi una breve parentesi di tempo stabile. L’anticiclone tornerà infatti a dominare la scena, garantendo cieli limpidi e temperature sopra la media. Al Nord il sole sarà protagonista con un clima piacevole, mentre al Centro il tempo resterà stabile e asciutto. Solo al Sud si potranno registrare deboli piovaschi, in particolare sulla Calabria tirrenica, ma senza fenomeni di rilievo. Saranno le ultime giornate tranquille prima del ritorno delle piogge. I meteorologi invitano comunque alla cautela: si tratta di una tregua temporanea, poiché un fronte perturbato è già pronto a raggiungere l’Italia dalla Spagna.
L'Uragano Melissa verso i Caraibi
Mentre l’Europa gode di una breve pausa dal maltempo, sull’altra sponda dell’Atlantico la situazione è critica. Nel mar dei Caraibi l’uragano Melissa è salito alla Categoria 4, con venti che superano i 210 chilometri orari. Gli esperti temono un ulteriore potenziamento fino alla Categoria 5, la massima nella scala Saffir-Simpson. L’allarme è già scattato in Giamaica e Cuba, dove le autorità hanno predisposto evacuazioni e misure di emergenza. Le previsioni parlano di piogge torrenziali, mareggiate e danni ingenti. Melissa rappresenta una delle tempeste tropicali più violente degli ultimi anni, e il suo impatto sulla regione caraibica potrebbe essere devastante.
Il peggioramento
Da giovedì 30 ottobre il tempo cambierà radicalmente. Una perturbazione di origine atlantica raggiungerà il Nord-Ovest, portando piogge diffuse e un generale aumento della nuvolosità. In poche ore il maltempo si estenderà verso il Centro e le regioni tirreniche, accompagnato da venti forti e temporali sparsi. L’arrivo del fronte segnerà la fine della fase anticiclonica e l’inizio di una fase instabile che durerà diversi giorni. Le piogge più intense sono attese su Liguria, Toscana e Lazio, ma anche le aree alpine e prealpine dovranno fare i conti con precipitazioni abbondanti. Le temperature scenderanno ovunque, riportandosi su valori tipici della stagione.
Halloween sotto l’acqua
Sarà un Halloween bagnato e cupo quello che attende l’Italia. Le previsioni per venerdì 31 ottobre parlano chiaro: piogge, rovesci e temporali interesseranno gran parte del Centro-Nord e le regioni affacciate sul Tirreno. Non si escludono episodi violenti, con rischio di allagamenti e disagi alla circolazione. Le regioni più esposte saranno Liguria, Toscana, Lazio e Campania, dove si attendono i fenomeni più intensi. Anche le temperature subiranno un brusco calo, rendendo l’atmosfera umida e fredda. Per chi ha in programma eventi o feste all’aperto, sarà necessario organizzarsi al chiuso. Un Halloween davvero da brividi, ma non per i travestimenti.
Weekend in miglioramento
Dopo la burrasca, arriverà una lenta ripresa. Nel weekend, infatti, il tempo tenderà a migliorare su gran parte del Paese. Il ritorno dell’alta pressione favorirà una maggiore stabilità, anche se non mancheranno locali annuvolamenti e residui piovaschi sulla Liguria e sull’alto Tirreno. Al Nord torneranno invece le nebbie, soprattutto sulla Pianura Padana, dove le mattine saranno grigie e umide. Le temperature si manterranno su valori freschi ma gradevoli durante il giorno. Sarà un fine settimana di transizione, con un clima più tranquillo ma ancora incerto in alcune aree. L’autunno, dunque, continua a regalare contrasti e sorprese.
Le previsioni
Martedì 28 ottobre: al Nord cielo sereno e clima stabile, al Centro prevalenza di sole e temperature miti; al Sud nubi sparse e piovaschi sulla Calabria tirrenica. Mercoledì 29 ottobre: peggiora al Nord con piogge in Liguria e locali rovesci in Piemonte. Al Centro cielo molto nuvoloso, ma con schiarite in Abruzzo; al Sud tempo stabile e sereno. Da giovedì 30 in poi, rapido peggioramento con piogge e temporali in estensione al Centro-Nord. Venerdì e sabato saranno le giornate più difficili, mentre la domenica dovrebbe segnare un graduale miglioramento. L’Italia si prepara così a una nuova fase di instabilità tipicamente autunnale, tra piogge, vento e primi accenni di freddo.