Maltempo, giovedì in arrivo tempesta Halloween con piogge e temporali

Sarà un Halloween bagnato e cupo quello che attende l’Italia. Le previsioni per venerdì 31 ottobre parlano chiaro: piogge, rovesci e temporali interesseranno gran parte del Centro-Nord e le regioni affacciate sul Tirreno. Non si escludono episodi violenti, con rischio di allagamenti e disagi alla circolazione. Le regioni più esposte saranno Liguria, Toscana, Lazio e Campania, dove si attendono i fenomeni più intensi. Anche le temperature subiranno un brusco calo, rendendo l’atmosfera umida e fredda. Per chi ha in programma eventi o feste all’aperto, sarà necessario organizzarsi al chiuso. Un Halloween davvero da brividi, ma non per i travestimenti.