La giornalista Barra: mie foto di nudo create con IA su sito sessista

Dopo la bufera scoppiata per la scoperta del gruppo Facebook “Mia moglie" e del forum “Phica”, in Rete è stato scovato l'ennesimo sito sessista: si chiama SocialMediaGirls.com e la polizia postale ha fatto sapere di avviare accertamenti sulla natura dei contenuti pubblicati all'interno del sito che utilizzerebbe l'intelligenza artificiale per creare immagini pornografiche. A denunciare sui social l'esistenza della piattaforma è stata la giornalista e scrittrice Francesca Barra, raccontando di aver scoperto immagini che la ritraevano nuda generate con l'intelligenza artificiale.

Francesca Barra: "Violenza e abuso che marchia la dignità"

"Ho scoperto che su un sito per adulti circolano immagini di me nuda, generate con l’intelligenza artificiale. Non sono io, ma qualcuno ha deciso di costruire quella menzogna per ottenere attenzione e insinuare il dubbio che potessi essermi mostrata in quel modo negli ambienti in cui lavoro o ho lavorato", ha scritto Barra in un post su Instagram in cui ha segnalato il sito. "É una violenza e un abuso che marchia la dignità, la reputazione, la fiducia. Un furto dell’immagine, del corpo, della libertà di essere viste come si è - non come un algoritmo o una mente malintenzionata decide di rappresentarci.Le tecnologie dovrebbero essere strumenti di progresso, non di sopraffazione. E invece, troppo spesso, diventano armi: di manipolazione, di vergogna, di distruzione dell’identità", scrive.