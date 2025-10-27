Rapina a portavalori in A14, udita esplosione: autostrada bloccata

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Rapina a portavalori in A14, uditi spari e un'esplosione: autostrada bloccata nelle Marche

Cronaca

L'assalto è avvenuto poco prima delle 18.30 in direzione Pescara. I rapinatori hanno messo un mezzo pesante di traverso lungo la carreggiata e lanciato sull'asfalto chiodi a tre punte. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia stradale, che stanno effettuando gli accertamenti per la ricostruzione di quanto è successo. Attualmente, sul luogo dell'evento, il traffico risulta bloccato in entrambe le direzioni e si registrano 3 km di coda in direzione Pescara e 2 km di coda in direzione Ancona

ascolta articolo

Chiusa l'autostrada A14 Bologna-Taranto per una rapina a due furgoni portavalori, nel tratto compreso tra Loreto e Civitanova Marche, in entrambe le direzioni. L'assalto è avvenuto all'altezza del chilometro 248,5, in direzione Pescara, poco prima delle 18.30. Lo rende noto Autostrade per l'Italia.

La dinamica dell'assalto

Secondo quanto è emerso, l'assalto è stato organizzato nei minimi particolari: i rapinatori hanno messo un mezzo pesante di traverso lungo la carreggiata e lanciato sull'asfalto chiodi a tre punte, che hanno forato gli pneumatici di diversi mezzi, compreso il blindato portavalori, che a quanto sembra viaggiava scortato ed è stato costretto a fermarsi. A quel punto, secondo alcune testimonianze, sono comparsi otto malviventi che hanno usato dell'esplosivo per aprire il retro del mezzo blindato e portare via il contenuto. Sarebbero stati sentiti degli spari, forse anche un'esplosione. Il bottino sarebbe ingente. 

Traffico bloccato

Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale per i rilievi e il personale di Autostrade per l'Italia. Il traffico risulta bloccato con tre chilometri di coda verso Pescara e due verso Ancona. Gli automobilisti diretti a Pescara, fa sapere Autostrade, devono uscire a Loreto e rientrare in autostrada a Civitanova Marche dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Chi viaggia in direzione opposta, verso Ancona, deve fare il percorso inverso uscendo a Civitanova Marche e rientrando a Loreto.

FOTOGALLERY

©Getty

1/12
Mondo

Rapina al Louvre, cosa è stato rubato e come è successo. FOTO

Il colpo avvenuto in pochi minuti all’apertura del museo, che è rimasto chiuso per tutta la giornata. Secondo i media francesi, i ladri erano quattro individui incappucciati e avrebbero usato un montacarichi. Il ministero della Cultura ha spiegato che i pezzi della collezione dei gioielli di Napoleone e dell’Imperatrice rubati sono otto, “di valore patrimoniale inestimabile”. La corona dell'imperatrice Eugenia è poi stata ritrovata danneggiata. Macron: 'Attacco a un patrimonio a noi caro perché è la nostra Storia'

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Rapina a portavalori in A14, udita esplosione: autostrada bloccata

Cronaca

L'assalto è avvenuto poco prima delle 18.30 in direzione Pescara. I rapinatori hanno messo...

Incidente Roma, Silvia Piancazzo è in condizioni gravi ma stabili

Cronaca

La ragazza, che era in auto con la 20enne morta nello schianto su via Cristoforo Colombo, è stata...

Il luogo dell'incidente e la foto di Beatrice Bellucci, la 20enne che ha perso la vita nello scontro mortale, nella tarda serata di ieri, in via Cristoforo Colombo, all'altezza di piazza dei Navigatori. Coinvolte due auto su cui viaggiavano 4 giovani di età compresa tra i 20 e i 22 anni. I giovani sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasportati d'urgenza in ospedale dove una ragazza di 20 anni poi morta a causa delle gravi ferite riportate, ROMA 25 ottobre 2025. ANSA +++ ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA +++ NPK

Assalto al bus, stop a trasferte dei tifosi basket di Rieti e Pistoia

Cronaca

Lo ha deciso il Viminale, con un provvedimento firmato dal ministro dell'Interno Matteo...

Denise Pipitone, come sarebbe oggi a 25 anni: le foto age progression

Cronaca

La bambina scomparve a Mazara del Vallo (Trapani) il 1° settembre 2004 a 4 anni. Lo scorso 28...

Prendeva a calci donne in strada, arrestato a Milano

Cronaca

Il responsabile è un 28enne del Senegal giunto in Italia da 10 anni come rifugiato e già...

Cronaca: i più letti