Rapina a portavalori in A14, udita esplosione: autostrada bloccata

L'assalto è avvenuto poco prima delle 18.30 in direzione Pescara. I rapinatori hanno messo un mezzo pesante di traverso lungo la carreggiata e lanciato sull'asfalto chiodi a tre punte. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia stradale, che stanno effettuando gli accertamenti per la ricostruzione di quanto è successo. Attualmente, sul luogo dell'evento, il traffico risulta bloccato in entrambe le direzioni e si registrano 3 km di coda in direzione Pescara e 2 km di coda in direzione Ancona

Chiusa l'autostrada A14 Bologna-Taranto per una rapina a due furgoni portavalori, nel tratto compreso tra Loreto e Civitanova Marche, in entrambe le direzioni. L'assalto è avvenuto all'altezza del chilometro 248,5, in direzione Pescara, poco prima delle 18.30. Lo rende noto Autostrade per l'Italia.

La dinamica dell'assalto

Secondo quanto è emerso, l'assalto è stato organizzato nei minimi particolari: i rapinatori hanno messo un mezzo pesante di traverso lungo la carreggiata e lanciato sull'asfalto chiodi a tre punte, che hanno forato gli pneumatici di diversi mezzi, compreso il blindato portavalori, che a quanto sembra viaggiava scortato ed è stato costretto a fermarsi. A quel punto, secondo alcune testimonianze, sono comparsi otto malviventi che hanno usato dell'esplosivo per aprire il retro del mezzo blindato e portare via il contenuto. Sarebbero stati sentiti degli spari, forse anche un'esplosione. Il bottino sarebbe ingente.

Traffico bloccato

Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale per i rilievi e il personale di Autostrade per l'Italia. Il traffico risulta bloccato con tre chilometri di coda verso Pescara e due verso Ancona. Gli automobilisti diretti a Pescara, fa sapere Autostrade, devono uscire a Loreto e rientrare in autostrada a Civitanova Marche dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Chi viaggia in direzione opposta, verso Ancona, deve fare il percorso inverso uscendo a Civitanova Marche e rientrando a Loreto.