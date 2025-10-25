Terremoto ad Avellino, scossa di magnitudo 4 a Montefredane

Nuova forte scossa di terremoto di magnitudo 4 nell'Avellinese. Dopo il sisma registrato ieri nella zona con epicentro a Grottolella a una profondità di 16,1 chilometri , la terra è tornata a tremare. La scossa, distintamente sentita dalla popolazione, è stata registrata in località Montefredane alle 21.49 a una profondità di 14 km. Il terremoto è stato avvertito anche nelle province di Napoli e Salerno e Benevento. La Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile. Dalle prime verifiche effettuate, in seguito all'evento non risulterebbero danni a persone o cose.

"Scossa fortissima"

E' stata una scossa fortissima. Siamo scesi tutti in strada e siamo preoccupatissimi". A dirlo all'Adnkronos Ciro Aquino, sindaco di Montefredane, il comune della provincia di Avellino epicentro del terremoto di magnitudo 4 avvenuto stasera poco prima delle 22. "Questa mattina c'era stata un'altra scossa - racconta il sindaco - ora ho convocato i tecnici in Comune e intanto sto facendo un sopralluogo in una frazione popolosa per capire come è la situazione. Lunedì le scuole rimarranno chiuse