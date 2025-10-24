Terremoto ad Avellino, scossa magnitudo 3.6 avvertita anche a Napoli

Il sisma è stato registrato nella provincia avellinese attorno alle 14:40 di oggi. L'epicentro è stato individuato a Grottolella. La terra ha tremato anche nel Salernitano e Beneventano

Una scossa di terremoto è stata registrata attorno alle 14.40 dagli strumenti dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ad Avellino. La magnitudo è stata di 3.6. con epicentro a Grottolella a una profondità di 16,1 chilometri. La scossa è stata nettamente avvertita dalla popolazione, anche quella delle città vicine di Napoli, Salerno e Benevento.

Evacuata una scuola elementare ad Avellino

Ad Avellino per precauzione è stata chiesta l'evacuazione delle scuole elementari dove era previsto il tempo pieno e che si trovano nell'edificio del Palazzotto in cui si trova il liceo Colletta a corso Vittorio Emanuele. Diverse le segnalazioni nei social che testimoniano come la scossa sia stata avvertita anche nelle zone di Scafati, Boscoreale, Casoria, Cercola, Gragnano, Cava de'Tirreni, Ottaviano, Baronissi, Sant'Anastasia e in quasi tutte le zone del Napoletano e del Salernitano.