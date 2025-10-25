Milano, abusa di 2 minori adescandoli con merende e videogame: fermato

Offerte Sky
Milano, abusa di 2 minori adescandoli con merende e videogame: arrestato un 67enne

Cronaca
©Getty

L'uomo avrebbe costretto due fratellini a subire atti sessuali mentre si trovavano all'interno della sua abitazione. L'indagine ha preso il via a seguito della denuncia presentata dalla madre dei due minori, insospettita da alcune loro frasi che riportavano affermazioni a sfondo sessuale

Un uomo di 67 anni è stato arrestato dalla Polizia con l'accusa di aver abusato di due fratelli di 12 e 13 anni nel Milanese. L'accusa per lui è di violenza sessuale. L'uomo, un ex educatore di una squadra di calcio dilettantistica che vive nel quartiere Barona, nella zona Sud-Ovest del capoluogo lombardo, avrebbe attirato i ragazzi nella sua abitazione con merende e PlayStation, sfruttando la sua confidenza di vicino di casa dei due e guadagnandosi la fiducia dei ragazzini con caramelle e regali, per poi costringerli a subire atti sessuali.

L'indagine

L'indagine ha preso il via a seguito della denuncia presentata dalla madre dei due minori, insospettita da alcune loro frasi che riportavano affermazioni a sfondo sessuale e che sarebbero scaturite, secondo le accuse, dall'esperienza degli abusi.

