Stupro di gruppo a Genova, ragazza 27enne denuncia l'ex e un amico

La denuncia

La donna ha raccontato agli agenti che una volta arrivata i due le avrebbero offerto della cocaina e da bere. Dopo un po' le avrebbero proposto un rapporto sessuale di gruppo. Al suo rifiuto, i due l'avrebbero costretta a subire violenze sessuali e percosse. Il referto dell’ospedale Galliera ha documentato lividi, ematomi e un occhio tumefatto. Finito l'incubo, la ragazza è andata all'ospedale dove i medici hanno riscontrato i segni delle violenze subite e hanno attivato il protocollo rosa. Il giorno dopo la vittima ha sporto denuncia e a quel punto è scattato il fermo di polizia giudiziaria. Per primo è stato fermato l'italiano (difeso dall'avvocata Raffaella Multedo) e il giorno dopo l'albanese (avvocati Stefano Versari e Padovano). Quest'ultimo, davanti alla giudice Elisa Campagna, ha detto che il rapporto sarebbe stato consensuale. Il fermo è stato convalidato solo per l’operaio albanese, ritenuto a rischio di fuga perché senza fissa dimora e ora detenuto nel carcere di Pontedecimo. La giudice ha poi redatto l'ordinanza disponendo la custodia in carcere per entrambi.