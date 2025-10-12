Violenta donna a Napoli, bloccato da un gruppo di passanti

L'uomo, un 29enne di origini marocchine, era stato visto mentre abusava della vittima da una passante che ha allertato le autorità. L'uomo poi ha cercato di scappare ma è stato messo a terra da alcuni passanti in attesa dell'arrivo della polizia. La donna è stata poi trasportata all'ospedale Cardarelli

È stato bloccato da un gruppo di passanti un giovane che cercava di scappare dopo aver abusato di una donna a Napoli. L’uomo, 29 anni di origine marocchina, è stato arrestato nel capoluogo campano dalla Polizia con l'accusa di aver violentato una donna in piazza Enrico De Nicola, nella zona di Porta Capuana. Gli agenti sono stati allertati da una passante che ha riferito di aver visto un uomo abusare di una donna. I poliziotti hanno soccorso la donna che è stata poi trasportata all'ospedale Cardarelli e hanno bloccato il 29enne che si trovava accasciato a terra: era stato bloccato infatti da alcuni passanti mentre cercava di scappare, in attesa dell'arrivo degli agenti dell'ufficio Prevenzione e Soccorso e della Squadra Mobile.