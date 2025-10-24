Ostia, vetri nelle lasagne in rosticceria: madre e figlia in ospedale

Offerte Sky
Ostia, vetri nelle lasagne in rosticceria: madre e figlia finiscono in ospedale

Cronaca
©Getty

La donna vittima ell'episodio è ricoverata da cinque giorni. I medici hanno trovato un pezzo di vetro nell'intestino che potrebbe causare un'emoraggia interna. Ad accorgersi dei pezzi di vetro la figlia che è riuscita a non ingerirlo

Mentre mangiava una lasagna comprata in una rosticceria sotto casa con sua figlia, si è accorta della presenza di pezzi di vetro nella pietanza ma a quel punto era troppo tardi, ne aveva già ingeriti alcuni. Durante la corsa in ospedale, mamma e figlia hanno subito allertato le forze dell'ordine. Vittima dell'episodio è Barbara Castellini, giornalista romana che da due giorni è ricoverata all'ospedale di Ostia in attesa di sapere se dovrà essere sottoposta ad un intervento chirurgico per rimuovere il pezzo di vetro trovato nell'intestino. Sua figlia è in buone condizioni. 

Il vetro nello stomaco e la denuncia

"Lunedì abbiamo comprato il pranzo da un locale vicino casa e siamo rientrate. 

Mentre mangiavamo, ero distratta dal cellulare quando ho sentito qualcosa di strano nel cibo. Pensavo si trattasse di un condimento" ha dichiarato al Messaggero Castellini. "È stata mia figlia ad accorgersi che si trattava di vetro. Dopo un paio di bocconi si è resa conto che c’era qualcosa di strano ed è riuscita a non ingerirlo: era un pezzo di vetro verde". Cercando di mantenere la calma, mamma e figlia hanno allertato le forze dell'ordine mentre si apprestavano a raggiungere il pronto soccorso. Una volta arrivate, sono state sottoposte ad una serie di accertamenti. I medici hanno riscontrato la presenza di un pezzo di vetro solo nell'intestino della donna. "Davanti a un fatto tanto grave non posso tirarmi indietro. Il locale ha delle responsabilità di cui dovrà rispondere", ha dichiarato ancora la giornalista che ha sporto denuncia. 

