Venduta Casa Vianello, acquistata da Pier Silvio Berlusconi

Cronaca

Sebbene la cifra esatta della transazione non sia stata resa nota, il secondogenito del Cavaliere l’avrebbe comprata per un totale di 1,45 milioni di euro suddivisi in un acconto di 100 mila euro, versato lo scorso anno, e un saldo di 1,35 milioni alla conclusione della trattativa

Quasi 300 metri quadrati su due piani, cinque camere e altrettanti bagni. Per 20 anni, quell’attico di Milano 2, a Segrate, è stata la casa della coppia più famosa della televisione italiana. Adesso, quell’appartamento dove hanno vissuto Raimondo Vianello e Sandra Mondaini dal 1991 al 2010, è stato acquistato da Pier Silvio Berlusconi. A dare la notizia, oggi, il Corriere della Sera che specifica come, sebbene la cifra esatta della transazione non sia stata resa nota, il secondogenito del Cavaliere l’avrebbe comprata per un totale di 1,45 milioni di euro suddivisi in un acconto di 100 mila euro, versato lo scorso anno, e un saldo di 1,35 milioni alla conclusione della trattativa.

Ex domestici filippili gli eredi

Dopo la scomparsa di Sandra e Raimondo, l’appartamento era passato nelle mani di Pedro Edgardo Magsino e Rosalie Escarez, i due ex domestici filippini che avevano prestato a lungo servizio in casa e a cui la coppia aveva lasciato tutto quello che aveva in eredità, compreso l’attico di Segrate ma anche la casa a Crans Montana, sulle Alpi svizzere (già venduta). I due lì hanno cresciuto i figli (oggi di 34 e 29 anni) fino a quando, pochi mesi fa, hanno deciso di vendere. Pier Silvio Berlusconi avrebbe deciso di comprare la casa principalmente per ragioni affettive (Vianello e Mondaini erano legatissimi al padre) oltre che pratiche: è già, infatti, proprietario di un appartamento confinante con quello fino ad ora abitato dagli ex domestici. Con l’attico di Segrate, aggiunge il Corriere della Sera, il ceo di Mfe-Mediaset “aggiunge un altro gioiello al suo portafoglio immobiliare personale che oltre alla villa ad Arcore, 33 vani con parco ... comprende anche Villa San Sebastiano a Portofino (1.300 mq) costata circa 20 milioni e suo nuovo indirizzo di residenza”.

