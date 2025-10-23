Offerte Sky
Chi era Marco Veronese, il 39enne ucciso a coltellate a Collegno

Cronaca
Ansa/Instagram Marco Veronese

L’uomo era titolare di una ditta di videosorveglianza. Separato, viveva con i genitori pensionati nella stessa via nella quale è stato ucciso. L’ipotesi è che si sia trattato di un agguato. Killer ancora in fuga

Si chiamava Marco Veronese, faceva l’imprenditore ed era titolare di una ditta di videosorveglianza l’uomo che la notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 ottobre è stato accoltellato a morte a Collegno, alle porte di Torino. L’uomo, 39 anni, è stato aggredito in via Sabotino, all’angolo con corso Francia, nella stessa via nella quale viveva con i genitori pensionati. La vittima, infatti, dopo la separazione era tornato a vivere nella casa di famiglia, proprio sopra al luogo dove ha perso la vita. 

Le ipotesi al vaglio

Stando alle prime ricostruzioni degli investigatori, potrebbe essersi trattato di un agguato premeditato. Non è ancora chiaro se Marco Veronese conoscesse il suo aggressore. Una vicina, sentita dagli inquirenti come testimone, ha detto di aver sentito delle urla e una voce, forse quella della vittima, gridare "Che cosa fai?" seguito da alcuni insulti. A chiamare i soccorsi sarebbe stato un altro passante che, dopo aver sentito le grida, ha trovato il corpo della vittima a terra, colpito da oltre dieci coltellate fatali al petto. Per lui non c’è stato nulla da fare: è morto poco dopo l’aggressione. 

Killer in fuga

Resta ancora ignota l’identità del killer che ha agito incappucciato ed è scappato via subito dopo aver commesso il delitto. I carabinieri delle compagnie di Collegno e Rivoli, insieme al Nucleo investigativo di Torino, sono al lavoro per provare ad identificare l’assassino. Effettuati anche tutti i rilievi che potrebbero aiutare a risalire a un dna e all’arma del delitto.

Una foto da Instagram di Marco Veronese, l'uomo di 39 anni, ucciso la notte scorsa a coltellate a Collegno (Torino), 23 ottobre 2025 Instagram / Marco Veronese +++ ATTENZIONE: L'ANSA NON POSSIEDE I DIRITTI DI QUESTA FOTO CHE NON PUO' ESSERE PUBBLICATA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA +++ NPK +++
La vittima, Marco Veronese - Instagram Marco Veronese

