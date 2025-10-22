“Se io parlo gli altri ridono”: la piaga silenziosa del voice-shaming

Sette persone su dieci hanno subito discriminazioni, derisioni, abusi per via della loro balbuzie. Sono i dati del terzo report dell’Osservatorio Voice-shaming©, il primo centro studi sulle discriminazioni delle persone con balbuzie. La ricerca indaga il rapporto tra voice-shaming e salute mentale ed è stato presentato in occasione della Giornata nazionale sulla consapevolezza della balbuzie (22 ottobre). Ne abbiamo parlato con il fondatore di Associazione Vivavoce, Giovanni Muscarà