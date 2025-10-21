Papa Leone XIV a Castel Gandolfo con i fratelli. "Prego per la pace"

Esplora tutte le offerte Sky
Papa Leone XIV a Castel Gandolfo con i fratelli John e Louis Prevost. "Prego per la pace"

Cronaca
©Ansa

Il Pontefice ha trascorso la giornata a Castel Gandolfo insieme ai fratelli John e Louis Prevost. Mentre John era in Piazza San Pietro domenica scorsa alla messa per le canonizzazioni, Louis è giunto in Italia in questi giorni

ascolta articolo

Papa Leone XIV ha trascorso la giornata a Castel Gandolfo insieme ai fratelli John e Louis Prevost. John, che era a Piazza San Pietro domenica scorsa alla messa per le canonizzazioni, si è affacciato con il Papa dalla terrazza di Villa Barberini. A raggiungerlo in questi giorni in Italia sarebbe stato anche l'altro fratello, Louis. Nel saluto ai fedeli, a chi gli chiedeva di pregare per la pace, Leone ha risposto: "Prego sempre per la pace". A fine giornata, il pontefice ha lasciato Villa Barberini per rientrare in Vaticano e, all'uscita, ha salutato alcuni fedeli che lo attendevano. 

