Meteo, arriva perturbazione atlantica: peggioramento dal Nord

Condizioni meteo instabili sull'Italia con piogge sparse al Centro-Nord. Nuvolosità in transito e precipitazioni sparse anche tra mercoledì e giovedì, specie sui settori occidentali della Penisola. Entro le prime ore di venerdì un impulso perturbato raggiungerà il Nord Italia con al seguito aria più fredda d'estrazione polare

Un'intensa perturbazione atlantica è in arrivo nel nostro Paese. Tra oggi e domani la perturbazione si muoverà gradualmente verso Sud coinvolgendo in maniera più diffusa le regioni centrali e in parte anche quelle meridionali. Sebbene i fenomeni più estremi siano attesi inizialmente sul Nord anche il Centro Italia vedrà piogge consistenti e temporali, seppur con intensità localmente variabile. E' quanto riportano le previsioni di Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it che dipinge "uno scenario meteo destinato a cambiare rapidamente nelle prossime ore".