Meteo, arriva perturbazione atlantica: peggioramento dal Nord

Meteo, arriva una perturbazione atlantica: peggioramento a partire dal Nord

Cronaca

Condizioni meteo instabili sull'Italia con piogge sparse al Centro-Nord. Nuvolosità in transito e precipitazioni sparse anche tra mercoledì e giovedì, specie sui settori occidentali della Penisola. Entro le prime ore di venerdì un impulso perturbato raggiungerà il Nord Italia con al seguito aria più fredda d'estrazione polare

Un'intensa perturbazione atlantica è in arrivo nel nostro Paese. Tra oggi e domani la perturbazione si muoverà gradualmente verso Sud coinvolgendo in maniera più diffusa le regioni centrali e in parte anche quelle meridionali. Sebbene i fenomeni più estremi siano attesi inizialmente sul Nord anche il Centro Italia vedrà piogge consistenti e temporali, seppur con intensità localmente variabile. E' quanto riportano le previsioni di Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it che dipinge "uno scenario meteo destinato a cambiare rapidamente nelle prossime ore".

Correnti umide e maltempo sull'Italia fino al weekend

Condizioni meteo instabili sull'Italia con piogge sparse al Centro-Nord. In serata maltempo in arrivo anche al Sud con temporali tra Lazio e Campania. Nuvolosità in transito e precipitazioni sparse anche tra mercoledi' e giovedi', specie sui settori occidentali della Penisola. Entro le prime ore di venerdi' un impulso perturbato raggiungerà il Nord Italia con al seguito aria più fredda d'estrazione polare. Piogge, temporali e anche neve in arrivo sulle Alpi a tratti anche abbondante fino a quote relativamente basse. Per l'ultimo weekend di ottobre gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano ci mostrano un'Italia divisa in due sotto il profilo termico. Avremo infatti valori in media o poco sotto al Nord e un temporaneo rialzo al Sud con temperature fino a 5-7 gradi sopra media.

Approfondimento

Meteo, maltempo e nubifragi: le regioni a rischio. Le previsioni

Il fronte perturbato sarà accompagnato da un netto divario termico

Le temperature subiranno un sensibile calo al Centro-Nord al contrario le regioni meridionali e le Isole maggiori continueranno a sperimentare un clima caldo per il periodo con le colonnine di mercurio che potrebbero superare i 20-22°C, grazie all'azione dei venti meridionali che precedono l'arrivo del fronte freddo in attesa di un generale abbassamento termico solo a perturbazione inoltrata". 

Approfondimento

Meteo, ottobrata al Nord. Allerta arancione oggi in Calabria e Puglia

Previsioni meteo per domani 22 ottobre

iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di domani. Circolazione instabile sull'Italia. La giornata sarà contrassegnata da un cielo molto nuvoloso o spesso coperto specie al Nord. I venti soffieranno di Libeccio e Ponente, pertanto le precipitazioni si concentreranno maggiormente sui settori tirrenici centro meridionali, localmente ancora sul Friuli Venezia Giulia. Possibili nebbie mattutine in Pianura Padana. Mari generalmente mossi.  

