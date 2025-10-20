Meteo, maltempo e nubifragi: le regioni a rischio. Le previsioni

Introduzione
Prosegue la fase di maltempo, specie sulle regioni del Nord. Questa la valutazione geli esperti meteo che sottolineano lo spostamento delle piogge anche verso le regioni del Centro, in particolare quelle tirreniche. Va decisamente meglio al Sud dove dominano temperature anche sopra la media. In particolare, le piogge, nelle prossime ore, proseguono il loro tragitto verso Est andando ad interessare le regioni del Triveneto, ma anche l’Alto Tirreno ed in seguito tutta la fascia tirrenica saranno interessate, con la giornata di martedì che vedrà anche precipitazioni abbondanti proprio su questo settore. Maltempo e cieli nuvolosi sono previsti anche dalla Toscana e fino alla Campania, con fenomeni che localmente potranno sfociare anche nel settore adriatico.
Quello che devi sapere
Cosa aspettarsi per i prossimi giorni
- Mercoledì resterà ancora qualche residuo di tempo incerto, con la perturbazione che tenderà a spostarsi verso Sud con temporali ancora presenti sulle regioni del Centro. Il quadro termico si inverte rispetto alla scorsa settimana, con temperature sopra la media al Sud con punte anche di 24-25 gradi ma decisamente più contenute al Nord. Mercoledì le piogge andranno ad interessare specialmente il settore tirrenico ed in particolare l’Alta Toscana.
Un drastico cambiamento
- Come detto, dunque, queste ore vedono un drastico cambiamento relativo al meteo sul nostro Paese, specialmente a causa del transito di una perturbazione di origine atlantica che sta per portare fenomeni temporaleschi, cominciando dalle regioni del Nord. Come segnalano gli esperti de “Ilmeteo.it”, in sostanza, toccherà assistere ad un imminente peggioramento della situazione meteorologica, considerando la presenza di una significativa area di bassa pressione che, di fatto, ha allontanato in maniera netta l’anticiclone che, nel corso della scorsa settimana, aveva portato tempo piuttosto gradevole specie sulle regioni del Nord e su buona parte del Centro.
Fenomeni a carattere temporalesco
- La perturbazione in questione, sottolineano gli esperti, sarà alimentata da una nuova figura depressionaria che, proprio da qui alle prossime ore, causerà un repentino peggioramento del tempo particolarmente rilevabile sul versante occidentale del Paese, con le prime precipitazioni intense attese già nel corso della prima parte della giornata di oggi, 20 ottobre. I fenomeni, dicono ancora i meteorologi, interesseranno dapprima la Liguria ed i rilievi del Piemonte, per poi interessare a stretto giro di posta la Lombardia e parte dell’Emilia-Romagna. Su queste regioni i fenomeni potranno assumere carattere temporalesco, seguiti anche da forti rovesci e raffiche di vento significative.
Dalla Toscana alla Sicilia
- Sempre oggi, ma nella second parte della giornata, il peggioramento riguarderà anche le zone del Nordest, coinvolgendo a poco a poco la Toscana, dove le nuvole saranno protagoniste e l’ombrello sarà necessario. Anche la Sicilia orientale, in particolare nella sua fascia ionica, verrà interessata da tempo instabile, con piogge sparse, a tratti moderate.
La situazione in Liguria e Sardegna
- Come anticipato, una regione particolarmente interessata dal maltempo nelle prossime ore sarà la Liguria e in modo particolare i settori centrali e di Levante, aree dove potranno verificarsi piogge anche piuttosto abbondanti, anche sotto forma di nubifragi, con possibili disagi per il territorio. Sempre nel pomeriggio odierno, possibili piogge deboli anche su alcuni versanti della Sardegna settentrionale.
Il meteo al Sud
- Pur registrando una moderata incertezza sul lato più orientale della Sicilia, gli esperti prevedono sul resto del Sud e del Centro, un quadro con tempo nettamente più stabile e asciutto, nonostante la presenza di una nuvolosità diffusa specie sul Centro, dove la pioggia pioggia sarà attesa, con maggiore probabilità, per la giornata di martedì 21 ottobre.
Oggi allerta gialla in Emilia-Romagna
- Intanto, considerando le piogge e i temporali che nella giornata di oggi investiranno i rilievi dell'Emilia-Romagna, la Protezione civile ha deciso di diramare un'allerta gialla. Nel dettaglio, si prevede ordinaria criticità per rischio temporali sulla montagna emiliana centrale, su quella piacentino-parmense, sull’alta collina piacentino-parmense e sulla collina emiliana centrale. Segnalata anche ordinaria criticità per rischio idrogeologico sulla montagna emiliana centrale, su quella piacentino-parmense, e sull’alta collina piacentino-parmense.