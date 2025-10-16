Meteo, ottobrata al Nord. Allerta arancione oggi in Calabria e Puglia

Meteo, prosegue ottobrata al Nord. Maltempo al sud: allerta arancione in Calabria e PugliaCronaca
Mentre l’anticiclone continua a dominare sulle regioni Settentrionali, portando con sé tempo stabile, sole e temperature decisamente miti, le regioni del Sud subiscono un’ondata di maltempo che proseguirà ancora per almeno le prossime 36 ore
Il meteo al Nord Italia è ancora caratterizzata dalla lunga ottobrata che sta garantendo giornate di sole o comunque assenza di pioggia e giornate di caldo anomalo sopra la media stagionale. Si tratta di una vasta area di alta pressione che arriva dal Regno Unito e che sta influenzando anche tutto il Settentrione che, contrariamente al solito, sta vivendo un ottobre particolarmente mite a differenza del Sud, vessato dal maltempo. E questa dicotomia proseguirà ancora per un po’ perché l’ottobrata, per il momento, non accenna a terminare.
Maltempo al Sud
Il ciclone sul basso mar Tirreno sta provocando condizioni di maltempo al Sud Italia. Per la giornata di oggi, giovedì 16 ottobre, in Calabria e in Puglia centro-meridionale è stata proclamata l’allerta arancione per rischio idrogeologico. Allerta gialla invece in Molise, Basilicata, Sicilia, su alcuni settori di Sardegna, Campania, Abruzzo, Lazio e sul restante territorio della Puglia. Precipitazioni in Puglia, specie i settori meridionali, dalle prime ore di oggi: i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Scuole chiuse nel Brindisino: a Oria, San Vito dei Normanni, Torchiarolo, Torre Santa Susanna. In diverse altre città, tra cui il capoluogo di provincia, Brindisi, saranno attivati i C.o.c (centro operativo comunale), per monitorare l'evoluzione delle condizioni meteo. Allerta prorogata fino alle ore 18 di oggi anche a Napoli, dove per sicurezza resteranno chiusi i parchi cittadini e il pontile Nord di Bagnoli e sarà interdetto l'accesso alle spiagge pubbliche cittadine.
In miglioramento da venerdì
Il ciclone che in questi giorni si è abbattuto sul Sud Italia, a partire da venerdì 17 ottobre abbandonerà gradualmente le regioni meridionali. Già da domani, infatti, le giornate saranno ancora instabili ma senza precipitazioni intense o allerte. Nubi e piogge interesseranno ancora le regioni Adriatiche centro-meridionali e il Sud peninsulare.
Le previsioni di venerdì 17 ottobre al Nord
Le regioni settentrionali sono ancora interessate da un campo di alta pressione. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, con il cielo sereno o poco nuvoloso dappertutto. La nuvolosità potrà risultare maggiore sui settori alpini. Temperature miti e sopra la media stagionale con valori massimi attesi tra i 16 e i 20 gradi su tutte le città.
Le previsioni di venerdì 17 ottobre al Centro e in Sardegna
Le condizioni iniziano a migliorare anche sul Centro Italia con la pressione in aumento su tutte le regioni. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo su gran parte delle aree. Il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso. Più nubi, anche compatte, potranno interessare le regioni adriatiche anche con occasionali piogge irregolari. Temperature miti e localmente più calde con valori massimi compresi tra i 14 gradi di Campobasso e i 22-23 di Firenze, Roma e Cagliari.
Le previsioni di venerdì 17 ottobre al Sud e in Sicilia
Il maltempo fatica a lasciare le regioni meridionali che però inizieranno a uscire dall’ondata di maltempo che le ha colpite. La giornata trascorrerà con un cielo molto nuvoloso o anche coperto. Sono attese precipitazioni moderate in Puglia e tra Basilicata e Calabria. Altrove la pioggia sarà spesso alternata a schiarite soleggiate o pause asciutte. Tempo più soleggiato in Sicilia. Valori massimi attesi tra i 13 gradi di Potenza e i 20-22 di Napoli e Palermo.