Meteo, ottobrata al Nord. Allerta arancione oggi in Calabria e Puglia

Mentre l'anticiclone continua a dominare sulle regioni Settentrionali, portando con sé tempo stabile, sole e temperature decisamente miti, le regioni del Sud subiscono un'ondata di maltempo che proseguirà ancora per almeno le prossime 36 ore

Il meteo al Nord Italia è ancora caratterizzata dalla lunga ottobrata che sta garantendo giornate di sole o comunque assenza di pioggia e giornate di caldo anomalo sopra la media stagionale. Si tratta di una vasta area di alta pressione che arriva dal Regno Unito e che sta influenzando anche tutto il Settentrione che, contrariamente al solito, sta vivendo un ottobre particolarmente mite a differenza del Sud, vessato dal maltempo. E questa dicotomia proseguirà ancora per un po’ perché l’ottobrata, per il momento, non accenna a terminare.

Maltempo al Sud Il ciclone sul basso mar Tirreno sta provocando condizioni di maltempo al Sud Italia. Per la giornata di oggi, giovedì 16 ottobre, in Calabria e in Puglia centro-meridionale è stata proclamata l’allerta arancione per rischio idrogeologico. Allerta gialla invece in Molise, Basilicata, Sicilia, su alcuni settori di Sardegna, Campania, Abruzzo, Lazio e sul restante territorio della Puglia. Precipitazioni in Puglia, specie i settori meridionali, dalle prime ore di oggi: i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Scuole chiuse nel Brindisino: a Oria, San Vito dei Normanni, Torchiarolo, Torre Santa Susanna. In diverse altre città, tra cui il capoluogo di provincia, Brindisi, saranno attivati i C.o.c (centro operativo comunale), per monitorare l'evoluzione delle condizioni meteo. Allerta prorogata fino alle ore 18 di oggi anche a Napoli, dove per sicurezza resteranno chiusi i parchi cittadini e il pontile Nord di Bagnoli e sarà interdetto l'accesso alle spiagge pubbliche cittadine.

In miglioramento da venerdì Il ciclone che in questi giorni si è abbattuto sul Sud Italia, a partire da venerdì 17 ottobre abbandonerà gradualmente le regioni meridionali. Già da domani, infatti, le giornate saranno ancora instabili ma senza precipitazioni intense o allerte. Nubi e piogge interesseranno ancora le regioni Adriatiche centro-meridionali e il Sud peninsulare.