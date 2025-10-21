Meteo, allerta arancione in Toscana: previsti forti temporali

La protezione civile della Toscana ha emesso un'allerta arancione per rischio idrogeologico e temporali forti per tutta la giornata di mercoledì 22 ottobre. Il maltempo interesserà soprattutto le aree centro-occidentali e l'arcipelago. Sul resto della regione, come ha precisato il presidente Eugenio Giani, è stata proclamata l'allerta gialla
Un'ondata di maltempo ha colpito la Toscana. Nelle scorse ore la regione è stata colpita da forti precipitazioni che hanno spinto la protezione civile regionale a emettere un'allerta arancione per rischio idrogeologico e temporali forti per tutta la giornata di mercoledì 22 ottobre. Il maltempo interesserà soprattutto le aree centro-occidentali e l'arcipelago. Sul resto della regione, come ha precisato il presidente Eugenio Giani, è stata proclamata l'allerta gialla. In particolare, sono previsti "possibili piogge e rovesci in mattinata su costa settentrionale e zone di nord ovest, mentre nel pomeriggio le precipitazioni potranno interessare anche il resto della regione”. I temporali risulteranno poi “più probabili e frequenti in prossimità della costa settentrionale e zone limitrofe, localmente anche forti con massimi fino a 100-150 mm".
Le previsioni
Per tutta la settimana in Toscana - così come in Umbria, Lazio e Campania - si registreranno “rovesci e temporali”, sottolinea Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. Si prevedono “piogge persistenti anche sul Friuli Venezia Giulia mentre altri piovaschi non sono esclusi in Sardegna e localmente sul Medio Adriatico", ribadisce. Le perturbazioni atlantiche saranno “accompagnate anche da un rinforzo dei venti” che soffieranno sulla Toscana (anche su Sardegna e Alto Adriatico). Nella giornata di giovedì 23 ottobre “i venti si intensificheranno fino a burrasca forte soprattutto sulla fascia appenninica”.
Le zone con allerta arancione
Come si legge sul sito della Regione Toscana, per la giornata di mercoledì 22 ottobre è stato emesso un codice di allerta arancione nei seguenti comuni toscani: Massa-Carrara, Lucca, Camaiore (LU), Forte dei Marmi (LU), Montignoso (MS), Pietrasanta (LU), Borgo a Mozzano (LU), Massarosa (LU), Pescaglia (LU), Viareggio (LU), San Giuliano Terme, Vecchiano, Altopascio, Bientina, Buti, Calci, Calcinaia, Capannoli, Capannori, Capraia e Limite, Casciana Terme Lari, Cascina, Castelfranco di Sotto, Cerreto Guidi, Chiesina Uzzanese, Collesalvetti, Crespina Lorenzana, Empoli, Fauglia, Fucecchio, Lamporecchio, Larciano, Monsummano Terme, Montecarlo, Montelupo Fiorentino, Montopoli in Val d'Arno, Pieve a Nievole, Ponsacco, Ponte Buggianese, Pontedera, Porcari, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Santa Maria a Monte, Vicopisano, Vinci, Barberino Val d'Elsa (FI), Castelfiorentino (FI), Certaldo (FI), Chianni (PI), Colle di Val dElsa (SI), Gambassi Terme (FI), Lajatico (PI), Montaione (FI), Montespertoli (FI), Palaia (PI), Peccioli (PI), Poggibonsi (SI), San Gimignano (SI), Terricciola (PI), Volterra, Gorgona (LI), Livorno (LI), Pisa (PI), Rosignano Marittimo, Campiglia Marittima (LI), Casale Marittimo (PI), Castellina Marittima (PI), Castelnuovo di Val di Cecina (PI), Gavorrano (GR), Guardistallo (PI), Massa Marittima (GR), Montecatini Val di Cecina (PI), Monterotondo Marittimo (GR), Montescudaio (PI), Monteverdi Marittimo (PI), Montieri (GR), Orciano Pisano (PI), Pomarance (PI), Radicondoli (SI), Riparbella (PI), Roccastrada (GR), Santa Luce (PI), Sassetta (LI), Suvereto Bibbona (LI), Castagneto Carducci (LI), Cecina (LI), Piombino (LI), San Vincenzo.