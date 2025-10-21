Meteo, allerta arancione in Toscana: previsti forti temporali

La protezione civile della Toscana ha emesso un'allerta arancione per rischio idrogeologico e temporali forti per tutta la giornata di mercoledì 22 ottobre. Il maltempo interesserà soprattutto le aree centro-occidentali e l'arcipelago. Sul resto della regione, come ha precisato il presidente Eugenio Giani, è stata proclamata l'allerta gialla

Un'ondata di maltempo ha colpito la Toscana. Nelle scorse ore la regione è stata colpita da forti precipitazioni che hanno spinto la protezione civile regionale a emettere un'allerta arancione per rischio idrogeologico e temporali forti per tutta la giornata di mercoledì 22 ottobre. Il maltempo interesserà soprattutto le aree centro-occidentali e l'arcipelago. Sul resto della regione, come ha precisato il presidente Eugenio Giani, è stata proclamata l'allerta gialla. In particolare, sono previsti "possibili piogge e rovesci in mattinata su costa settentrionale e zone di nord ovest, mentre nel pomeriggio le precipitazioni potranno interessare anche il resto della regione”. I temporali risulteranno poi “più probabili e frequenti in prossimità della costa settentrionale e zone limitrofe, localmente anche forti con massimi fino a 100-150 mm".