Sciopero treni 21 ottobre, stop personale manutenzione: gli orari

Domani, martedì 21 ottobre, possibili nuovi disagi per una per uno sciopero nazionale dei treni. Lo stop è in programma per 24 ore (dalle 00:00 alle 23:59) e coinvolgerà il personale tecnico responsabile della manutenzione degli impianti e delle infrastrutture di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), società del Gruppo Ferrovie dello Stato.
L’agitazione, proclamata dalle sigle COBAS Lavoro Privato, Coordinamento Ferrovieri e Assemblea Nazionale Lavoratori Manutenzione RFI, riguarda coloro che garantiscono il corretto funzionamento di binari, segnali e stazioni, e non macchinisti e capitreno
Sui siti ufficiali è possibile trovare l'elenco dei treni garantiti dalle le società del gruppo Ferrovie dello Stato, come Trenitalia e Trenord. Se possibile controllare gli orari aggiornati sui siti ufficiali o tramite app prima di mettersi in viaggio e acquistare i biglietti on line per evitare lunghe code.
I rimborsi
Chi non potrà viaggiare a causa dello sciopero ha la possibilità di richiedere il rimborso del biglietto o riprenotare su altro treno. Per Frecce e Intercity, il rimborso è disponibile fino all’orario di partenza. Per i treni regionali, la richiesta va presentata entro 24 ore dall’inizio dello sciopero. Trenord ha previsto rimborsi anche per i viaggi interrotti a metà tratta. I passeggeri possono anche riprogrammare il viaggio senza costi aggiuntivi, scegliendo il primo treno disponibile con condizioni di trasporto simili a quelle del biglietto originale, in base alla disponibilità dei posti.