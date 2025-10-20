Sciopero treni 21 ottobre, stop personale manutenzione: gli orari

Esplora tutte le offerte Sky
Possibile nuova giornata di disagi martedì 21 ottobre per uno sciopero nazionale dei treni che coinvolgerà il personale della coinvolgerà il personale tecnico responsabile della manutenzione degli impianti e delle infrastrutture di Rete Ferroviaria Italiana (RFI). Durerà 24 ore, dalle 00:00 alle 23:59

Domani, martedì 21 ottobre, possibili nuovi disagi per una per uno sciopero nazionale dei treni. Lo stop è in programma per 24 ore (dalle 00:00 alle 23:59) e coinvolgerà il personale tecnico responsabile della manutenzione degli impianti e delle infrastrutture di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), società del Gruppo Ferrovie dello Stato.

L’agitazione, proclamata dalle sigle COBAS Lavoro Privato, Coordinamento Ferrovieri e Assemblea Nazionale Lavoratori Manutenzione RFI, riguarda coloro che garantiscono il corretto funzionamento di binari, segnali e stazioni, e non macchinisti e capitreno

Sui siti ufficiali è possibile trovare l'elenco dei treni garantiti dalle le società del gruppo Ferrovie dello Stato, come Trenitalia e Trenord. Se possibile controllare gli orari aggiornati sui siti ufficiali o tramite app prima di mettersi in viaggio e acquistare i biglietti on line per evitare lunghe code.

I rimborsi

Chi non potrà viaggiare a causa dello sciopero ha la possibilità di richiedere il rimborso del biglietto o riprenotare su altro treno. Per Frecce e Intercity, il rimborso è disponibile fino all’orario di partenza. Per i treni regionali, la richiesta va presentata entro 24 ore dall’inizio dello sciopero. Trenord ha previsto rimborsi anche per i viaggi interrotti a metà tratta. I passeggeri possono anche riprogrammare il viaggio senza costi aggiuntivi, scegliendo il primo treno disponibile con condizioni di trasporto simili a quelle del biglietto originale, in base alla disponibilità dei posti.

