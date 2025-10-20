Sciopero treni 21 ottobre, stop personale manutenzione: gli orari

Domani, martedì 21 ottobre, possibili nuovi disagi per una per uno sciopero nazionale dei treni. Lo stop è in programma per 24 ore (dalle 00:00 alle 23:59) e coinvolgerà il personale tecnico responsabile della manutenzione degli impianti e delle infrastrutture di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), società del Gruppo Ferrovie dello Stato.

L’agitazione, proclamata dalle sigle COBAS Lavoro Privato, Coordinamento Ferrovieri e Assemblea Nazionale Lavoratori Manutenzione RFI, riguarda coloro che garantiscono il corretto funzionamento di binari, segnali e stazioni, e non macchinisti e capitreno

Sui siti ufficiali è possibile trovare l'elenco dei treni garantiti dalle le società del gruppo Ferrovie dello Stato, come Trenitalia e Trenord. Se possibile controllare gli orari aggiornati sui siti ufficiali o tramite app prima di mettersi in viaggio e acquistare i biglietti on line per evitare lunghe code.