Torino, murale per Giulia Cecchettin. Il padre: "Sarebbe orgogliosa"

"Mi ha minacciata", "dice cattiverie pesanti", "lui deve sapere tutto". Sono alcune delle frasi che raccontano il clima di controllo e paura che stava vivendo Giulia Cecchettin prima di essere uccisa da Filippo Turetta, che non accettava la fine della loro relazione, nel 2023. Frasi che sono state raffigurate in un murale realizzato a Torino e dedicato a Giulia, prendendo il nome dalla frase del suo diario ‘Questo non è amore’. Tra i tanti bozzetti realizzati dalle studentesse e dagli studenti della 5A del Liceo Artistico di Torino coinvolti dallo staff del festival ‘Women & the City’, ideatore del progetto, il padre di Giulia Gino Cecchettin ha scelto quello della studentessa Nina Gruppi. La ragazza ha raccontato al quotidiano La Stampa che il suo lavoro "vuole essere un omaggio al lavoro artistico di Giulia, ma anche e soprattutto un monito e un invito a non restare in silenzio di fronte alla violenza, ma a reagire e indignarsi". La violenza di genere, dice la giovane, "si combatte anche così: con il dialogo e il dibattito cittadino aperto e partecipato".