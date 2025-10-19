Omicidio Perugia, si cerca killer del giovane ucciso in un parcheggio

Hekuran Cumani, 23enne di Fabriano, è stato ucciso nel corso di una rissa, tra venerdì e sabato notte, nella zona universitaria della città umbra. Proseguono le indagini e le ricerche sia dell'assassino che del coltello usato per l'omicidio

Si cerca l'assassino di Hekuran Cumani, il 23enne di Fabriano ucciso nel corso di una rissa in un parcheggio nella zona universitaria di Perugia, nella notte tra venerdì e sabato. E si cerca anche l'arma del delitto, un coltello. Proseguono gli accertamenti, coordinati dalla Procura del capoluogo umbro. Decine le persone sentite per ricostruire quanto successo. Gli investigatori avrebbero sentito a lungo anche il fratello della vittima, rimasto leggermente ferito. Ma da lui non sarebbero arrivati elementi decisivi.

La dinamica dell'accaduto

L'omicidio, secondo quanto ricostruito fino ad ora, è avvenuto - intorno alle 4.30 - nel parcheggio davanti al Dipartimento di matematica e informatica dell'Università. Cumani, cittadino italiano nato da genitori albanesi, è stato coinvolto in una lite innescata probabilmente all'interno di una discoteca e poi degenerata all’esterno. Uno scontro per "futili motivi" tra due gruppi, uno di ragazzi arrivati dalle Marche, l'altro composto da giovani italiani di prima e seconda generazione di Perugia, che non si conoscevano e, stando a quanto emerso finora dalle indagini, che non hanno nulla a che fare con bande criminali. Le verifiche hanno anche accertato che nessuno dei due gruppi aveva il coltello. Si presume quindi che l'arma sia stata portata sulla scena da una persona, probabilmente chiamata dal gruppo di perugini, arrivata successivamente.