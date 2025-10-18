Esplora tutte le offerte Sky
Omicidio a Perugia, giovane ucciso con una coltellata in un parcheggio

Cronaca

La vittima, poco più che ventenne di nazionalità italiana, sarebbe stata trovata in uno dei parcheggi vicino all'università. Indagini in corso

ascolta articolo

Un giovane poco più che ventenne è stato ucciso con una coltellata in uno dei parcheggi dell'Università di Perugia nelle prime ore di sabato mattina. Omicidio, l'ipotesi di reato per la quale procede la Procura di Perugia. Secondo le prime informazioni, il delitto non sarebbe legato al mondo universitario e nemmeno a quello della droga. L'ipotesi che viene seguita è invece di una lite tra due gruppi di giovani.  La vittima è stata raggiunta da una coltellata alla gola che ne ha provocato la morte. Si tratta di un giovane di nazionalità italiana. L'episodio avrebbe coinvolto più persone in base agli elementi al vaglio degli inquirenti. 

