Le prime pagine dei quotidiani di oggi 18 ottobre: la rassegna stampa di Sky TG24

Cronaca fotogallery
16 foto

In apertura dei giornali, la manovra da 18,7 miliardi approvata dal Cdm: misure per famiglie e imprese. Trump riceve Zelensky ma frena sui missili a Kiev. Funerali di Stato a Padova per i tre carabinieri uccisi a Castel d’Azzano, presente Mattarella. Attentato contro Ranucci, bomba contro le auto del conduttore di Report. Calcio, riparte oggi la Serie A. Tennis, finale del Six Kings Slam: Sinner sfida Alcaraz

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 18 ottobre: la rassegna stampa

Cronaca

In apertura dei giornali, la manovra da 18,7 miliardi approvata dal Cdm: misure per famiglie e...

16 foto

Carabinieri uccisi, Mattarella e Meloni ai funerali di Stato. FOTO

Cronaca

Alla Basilica di Santa Giustina si è svolto l'ultimo saluto a Valerio Daprà, Davide Bernardello e...

11 foto
Funerali di Stato a Padova

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 17 ottobre: la rassegna stampa

Cronaca

Le prime pagine dei principali quotidiani di oggi aprono con l’annuncio di un nuovo vertice tra...

16 foto

Addio a Paolo Taormina a Palermo: funerali in Cattedrale gremita. FOTO

Cronaca

Il ragazzo, 21 anni, è stato ucciso nella notte tra sabato 11 e domenica 12 ottobre in via...

7 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 16 ottobre: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo l'ennesimo femminicidio: Pamela...

16 foto

