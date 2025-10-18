Le prime pagine dei quotidiani di oggi 18 ottobre: la rassegna stampa di Sky TG24
In apertura dei giornali, la manovra da 18,7 miliardi approvata dal Cdm: misure per famiglie e imprese. Trump riceve Zelensky ma frena sui missili a Kiev. Funerali di Stato a Padova per i tre carabinieri uccisi a Castel d’Azzano, presente Mattarella. Attentato contro Ranucci, bomba contro le auto del conduttore di Report. Calcio, riparte oggi la Serie A. Tennis, finale del Six Kings Slam: Sinner sfida Alcaraz
- Una manovra da 18,7 miliardi. Meloni: “Grazie a banche e assicurazioni”. Trump a Zelensky: la guerra può finire. Ma frena sui missili. Attentato contro Ranucci: “Mia figlia poteva morire”. Funerali di Stato a Padova: il dolore e l’addio ai carabinieri. L’abbraccio di Mattarella.
- Attentato a Ranucci: "Potevano uccidere". Un ordigno distrugge le auto del conduttore di Report e della figlia. La pista delle inchieste. Mattarella: stipendi bassi. Secondo il presidente ci sono troppi squilibri. Via libera del Cdm alla manovra da 18,7 miliardi. Scandalo Epstein: Andrea rinuncia a tutti i titoli reali.
- Pensioni, tasse e banche: la manovra di Meloni. La rabbia degli istituti sul prelievo. Zelensky da Trump: “Dammi i missili”. I dubbi di Donald e la melina di Mosca. La bomba a Ranucci e la morsa micidiale che uccide l’informazione. Venezi stai Serenissima. Migliaia di persone per il concerto contro la nomina della nuova direttrice alla Fenice.
- Misure per famiglie e imprese. Manovra da 18,7 miliardi. Meloni: legge seria, priorità fisco e sanità. Trump riceve Zelensky: “La guerra può finire”. L’inchino dell’Italia ai tre carabinieri uccisi. Funerali di Stato a Padova: “Il nome dei giusti inciso nella roccia”. Attentato a Ranucci: bomba sotto l’auto. La pista degli ultrà. Morte del patron di Mango: indagato il figlio.
- Testa tosta: super sabato con due partite per il primato. La trappola del Torino attende il Napoli. Gasperini e l’ossessione Inter, Chivu e i fischi di Roma. Six Kings Slam, Sinner al finale vale oro. Allegri, un altro Milan contro la Fiorentina.
- Test a test, serata di gala: Roma-Inter è anche una sfida degli opposti. Dybala con Soulé e Pellegrini è molto più di un’idea. Chivu conferma Bonny. Simeone rivede il Napoli. Guaio Allegri: Pulisic solo a novembre. Viola, sorpresa Kean. Sinner-Alcaraz: una finale da 6 milioni.
- Tardelli in esclusiva: “Vlahovic titolare 10 volte”. I sogni di Conte, le paure granata, la partita di Simeone. Il Cholito: “Ho pianto per Napoli, adesso spingo il Toro”. Stasera Roma-Inter, Candela: “Chivu guerriero intelligente. Bella sfida con Gasp”. Sinner, finale da cinema tra Alcaraz e Will Smith.
- Ok alla manovra. Stipendi e famiglie: la scelta di Meloni. All’Italia la Serie A. Attentato a Ranucci, giornalista di Report. La pista della mafia. Esplosione nella notte vicino alla sua auto. L’Italia saluta i tre carabinieri. L’addio tra applausi e lacrime. Trump frena sui missili a Kiev. Incontro con Zelensky: “Pace senza Tomahawk, servono a noi”. Processo Visibilia-Inps sospeso per mesi, caso Santanchè chiuso.
- Via alla manovra da 18 miliardi. Novità su fisco, pensioni e imprese. Meloni: “Una finanziaria per il Paese e le imprese”. Monito di Mattarella: i salari bassi contrastano con i robusti premi ai dirigenti. Summit alla Casa Bianca, Zelensky a Trump: con te la pace. “Ma senza Tomahawk”. Bomba sotto casa Ranucci, indaga l’antimafia.
- Quattro piste sul chilo di esplosivo a Ranucci. Bomba anti-“Report”, nessuna vittima per puro miracolo. Trump a Zelensky: “Niente Tomahawk a Kiev, la guerra finirà prima”. Manovra, sale la benzina. E Palazzo Chigi viene pignorato. M5s, Appendino parla con Conte: “Ora confronto”.
- Via alla manovra, protesta solo la Cgil. Tasse, casa, sanità: a chi vanno i soldi. La nuova Europa: la Francia naufraga e l’Italia è in serie A. Bomba contro Ranucci, attentato: auto distrutte. E la sinistra riesce a incolpare il governo. Funerali di Stato a Padova, sui tre carabinieri morti pure Fratoianni molla la Salis.
- Rai, bomba carta contro Ranucci. Mattarella: “Grave intimidazione”. Solidarietà bipartisan. La presidente del Consiglio: “Atto di gravità inaudita”. Kiev, Trump gela Zelensky sui missili. Alla Casa Bianca il leader ucraino ha chiesto armi e Tomahawk. I dubbi del tycoon.
- Al fianco di Kyiv. Secondo il sondaggio di Dynata, il 78% degli italiani si schiera a sostegno del governo ucraino. Ok alla manovra, serenità nel governo dopo le tensioni. L’Istituto Serafico: “Pronti a curare i bambini di Gaza”.
- Zelensky riparte dalle basi, il leader ucraino cerca di far capire che per fermare Putin servono i Tomahawk. Trump aspetta. La manovra fa i conti con il populismo, la destra post berlusconiana alza la tassa più odiata dal Cav: l’Irap. L’altro lato del colpo alle banche. La Chiesa americana elegge i vertici sotto gli occhi del suo Papa. I sicari di Khamenei: è scappato in Iran l’uomo che in Svezia ha ucciso il rifugiato che diede fuoco al Corano.
- Si alla manovra da 18 miliardi. Meloni: priorità alla famiglia. L’abbraccio di Mattarella, in migliaia a Padova per i carabinieri morti a Castel d’Azzano. L’ultimo saluto del presidente ai familiari. Trump riceve Zelensky: incontri separati con Putin. Bomba esplode davanti alla casa del conduttore di Report Ranucci. “Hanno alzato il tiro”. Indaga l’Antimafia.
- Poco e niente. Il governo partorisce una manovrina da 18,8 miliardi che non affronta nessuno dei nodi. Elargisce pochi euro di elemosina al ceto medio e dà un buffetto alle banche. In attesa della stangata per il riarmo. La pace dei Tomahawk, ora l’Ucraina, Trump versione Nobel. Una bomba sotto casa di Sigfrido Ranucci, solidarietà bipartisan.