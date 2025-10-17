Le prime pagine dei quotidiani di oggi 17 ottobre: la rassegna stampa

Le prime pagine dei principali quotidiani di oggi aprono con l’annuncio di un nuovo vertice tra Trump e Putin, previsto a Budapest nelle prossime settimane per “mettere fine a questa ingloriosa guerra”. La notizia arriva dopo una telefonata a sorpresa tra i due leader, alla vigilia dell’incontro di oggi alla Casa Bianca con Zelensky. In primo piano anche la manovra: trovata l’intesa nel centrodestra sulle banche, il testo approda oggi in Consiglio dei ministri
- L’apertura è dedicata alla guerra in Ucraina: “Vedrò Putin, basta guerra”, con Trump che annuncia un nuovo incontro con il leader russo dopo una lunga telefonata per discutere la pace e i rapporti commerciali. In primo piano anche la manovra “Contributo dalle banche, c'è l'intesa nel governo: 11 miliardi in tre anni”, con l’analisi di Cottarelli “Le misure, il bello e il brutto”. Spazio anche il femminicidio di Milano: “Il giudice: Pamela ha sofferto, si è accorta che stava morendo”
- In apertura “Nuovo vertice Trump-Putin: a Budapest per fermare guerra”, “Entro due settimane l'incontro per la pace. Oggi Zelensky in visita alla Casa Bianca”. In taglio centrale spazio alla manovra: “Manovra, c’è l’accordo nella maggioranza: più tasse alle banche”. E a "È una cortigiana" scoppia la lite
Meloni-Landini. In prima pagina anche il femminicidio di Genini “Gip: ‘Un omicidio pianificato, si è accorta di morire’”. In taglio basso: “Le memorie di Virginia Giuffre "Epstein, Andrea e le violenze””
- In primo piano la guerra in Ucraina: “Trump-Putin, summit a Budapest”, “Telefonata tra Donald e lo Zar: un incontro per chiudere la guerra. Oggi Zelensky negli Usa”. Spazio anche alla “Manovra, stangata sulle banche: 11 miliardi”, con le analisi “L’Italia dei condoni paga i soliti onesti” e “Pensione più lontana, spazio ai lavori più usuranti”. E all’”Accusa di Gino Cecchettin: sbagliata la marcia indietro sull’educazione sessuale in classe”
- In apertura “Trump-Putin: segnali di pace”, con la lunga telefonata e l’annuncio di un incontro a Budapest per fermare la guerra. Spazio alla manovra, con “sigarette più care e bonus detassati nella Pa”, e a “Gaza, i corpi dei rapiti non si trovano. Torna la normalità: mercati affollati” con “Ankara (che) invia gli specialisti del dopo sisma”. In primo piano anche il femminicidio di Milano: “Il calvario di Pamela: il killer aveva già provato a strangolarla”, “Il Gip: Soncin in cella, trovati a casa sua 13 coltelli e pistole scacciacani"
- In apertura la legge di bilancio: “Irpef, salari e famiglie: 5 miliardi dal Pnrr. Contributo banche, tensioni poi l’intesa”, con il focus su “Alle pensioni una dote da 3,6 miliardi” e “Leva fiscale per salari e produttività”. In primo piano anche “Tumori, farmaci intelligenti per colpire le cellule malate”, con i nuovi studi su trattamenti mirati. In basso spazio ai mercati, con “Oro ancora record a 4.300 dollari, Borse Ue in rialzo: Milano +1,12%”
- In primo piano la manovra: “Ecco chi ci guadagna (e quanto) dalla manovra”, spiegando che “Fino a 440 euro in più in busta paga. La maggioranza trova l'accordo sulle banche”. In evidenza anche lo scontro politico “Landini da legare. Il leader Cgil: ‘Meloni cortigiana’. Lei: ‘Mi dà della prostituta. E il rispetto per le donne?’. Schlein tace”. Spazio anche alla guerra in Ucraina “Trump sente Putin: vertice da Orbán”. L’editoriale di Sallusti “A lezione di propaganda”