Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 17 ottobre: la rassegna stampa

Cronaca fotogallery
6 foto

Le prime pagine dei principali quotidiani di oggi aprono con l’annuncio di un nuovo vertice tra Trump e Putin, previsto a Budapest nelle prossime settimane per “mettere fine a questa ingloriosa guerra”. La notizia arriva dopo una telefonata a sorpresa tra i due leader, alla vigilia dell’incontro di oggi alla Casa Bianca con Zelensky. In primo piano anche la manovra: trovata l’intesa nel centrodestra sulle banche, il testo approda oggi in Consiglio dei ministri

Cronaca: Ultime Gallery

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 17 ottobre: la rassegna stampa

Cronaca

Le prime pagine dei principali quotidiani di oggi aprono con l’annuncio di un nuovo vertice tra...

6 foto

Addio a Paolo Taormina a Palermo: funerali in Cattedrale gremita. FOTO

Cronaca

Il ragazzo, 21 anni, è stato ucciso nella notte tra sabato 11 e domenica 12 ottobre in via...

7 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 16 ottobre: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo l'ennesimo femminicidio: Pamela...

16 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 15 ottobre: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei principali quotidiani di oggi l’attenzione è rivolta a Gaza, dove la...

16 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 14 ottobre: la rassegna stampa

Cronaca

Lo storico accordo di pace per Gaza siglato a Sharm el-Sheik domina le aperture dei giornali. In...

13 foto

video in evidenza

    Cronaca: Articoli correlati

    Stipendi docenti, verso rinnovo del contratto: le ipotesi di aumenti

    Cronaca

    È ancora in corso la trattativa tra l’amministrazione pubblica e i sindaci per il rinnovo del...

    Attentato a Pomezia, bomba distrugge auto di Sigfrido Ranucci. VIDEO

    Cronaca

    L'auto del giornalista e conduttore di Report e quella di sua figlia sono esplose e sono state...

    Cassazione rigetta il ricorso, figlia di Totò Riina andrà in carcere

    Cronaca

    Maria Concetta, la maggiore delle figlie del capomafia è accusata dalla Procura di Firenze di...