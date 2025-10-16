Pescara, liceo Marconi chiuso: malori per sostanza sprigionata in aula

Il liceo statale Guglielmo Marconi di Pescara è stato evacuato e chiuso questa mattina, dopo che diversi docenti, studenti e studentesse hanno avvertito malori per aver inalato una sostanza che si è sprigionata in un'aula dell'istituto. Nella zona è scattato il protocollo per le maxi emergenze. Secondo fonti sanitarie, si tratterebbe di intossicazioni da ammoniaca: la sostanza si sarebbe sprigionata da un laboratorio per cause in corso di accertamento

Il liceo statale Guglielmo Marconi di Pescara è stato evacuato e chiuso questa mattina, dopo che diversi docenti, studenti e studentesse hanno avvertito malori per aver inalato una sostanza che si è sprigionata in un'aula dell'istituto. Almeno 5 persone sono state portate in ospedale, altre sono state assistite sul posto. Nella zona è scattato il protocollo per le maxi emergenze. Secondo fonti sanitarie, si tratterebbe di intossicazioni da ammoniaca: la sostanza si sarebbe sprigionata da un laboratorio per motivi in corso di accertamento e si sta lavorando per ricostruire le cause dell'accaduto. L’istituto è stato chiuso per un "concreto e immediato pericolo” per la salute.

L’allarme e il protocollo per le maxi emergenze

L’allarme è scattato questa mattina, quando alcune persone hanno iniziato a sentirsi male. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia. Alcune centinaia di studenti sono state fatte uscire per ricevere l'assistenza dei sanitari. Poco dopo è scattato il protocollo per le maxi emergenze: la Asl di Pescara ha allestito un Posto medico avanzato con tre medici del 118, tre infermieri, 20 soccorritori e cinque ambulanze.

Diversi malori

Intanto le persone che hanno avvertito malori sono aumentate: quattro sono state portate in pronto soccorso a Pescara (una docente e tre alunni), mentre un'altra è all'ospedale di Chieti. Altre persone sono state trattate sul posto. Tra gli intossicati ci sarebbero anche alcuni vigili del fuoco. Si tratterebbe, come detto, di intossicazioni da ammoniaca.