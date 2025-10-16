Pescara, liceo Marconi chiuso: malori per sostanza sprigionata in aula

Il liceo statale Guglielmo Marconi di Pescara è stato evacuato e chiuso questa mattina, dopo che diversi docenti, studenti e studentesse hanno avvertito malori per aver inalato una sostanza che si è sprigionata in un'aula dell'istituto. Nella zona è scattato il protocollo per le maxi emergenze. Secondo fonti sanitarie, si tratterebbe di intossicazioni da ammoniaca: la sostanza si sarebbe sprigionata da un laboratorio per cause in corso di accertamento
Il liceo statale Guglielmo Marconi di Pescara è stato evacuato e chiuso questa mattina, dopo che diversi docenti, studenti e studentesse hanno avvertito malori per aver inalato una sostanza che si è sprigionata in un'aula dell'istituto. Almeno 5 persone sono state portate in ospedale, altre sono state assistite sul posto. Nella zona è scattato il protocollo per le maxi emergenze. Secondo fonti sanitarie, si tratterebbe di intossicazioni da ammoniaca: la sostanza si sarebbe sprigionata da un laboratorio per motivi in corso di accertamento e si sta lavorando per ricostruire le cause dell'accaduto. L’istituto è stato chiuso per un "concreto e immediato pericolo” per la salute.
L’allarme e il protocollo per le maxi emergenze
L’allarme è scattato questa mattina, quando alcune persone hanno iniziato a sentirsi male. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia. Alcune centinaia di studenti sono state fatte uscire per ricevere l'assistenza dei sanitari. Poco dopo è scattato il protocollo per le maxi emergenze: la Asl di Pescara ha allestito un Posto medico avanzato con tre medici del 118, tre infermieri, 20 soccorritori e cinque ambulanze.
Diversi malori
Intanto le persone che hanno avvertito malori sono aumentate: quattro sono state portate in pronto soccorso a Pescara (una docente e tre alunni), mentre un'altra è all'ospedale di Chieti. Altre persone sono state trattate sul posto. Tra gli intossicati ci sarebbero anche alcuni vigili del fuoco. Si tratterebbe, come detto, di intossicazioni da ammoniaca.
Liceo evacuato e chiuso
L'istituto è stato evacuato e chiuso. “Chiusura immediata e temporanea del Liceo Statale 'Guglielmo Marconi' per l'intera giornata del 16 ottobre 2025 e comunque fino a cessate esigenze con interdizione totale dell'accesso ai locali scolastici per studenti, docenti e personale", si legge nell'ordinanza firmata dalla vicesindaca di Pescara Maria Rita Carota. Nel provvedimento si legge che è "necessario adottare immediate misure cautelari per prevenire qualsiasi pericolo, interdicendo l'accesso ai locali scolastici fino all'esito delle verifiche tecniche" e che c'è un "concreto e immediato pericolo per l'incolumità fisica e la salute di studenti, docenti e personale, derivante da un'emissione anomala che richiede urgenti accertamenti per scongiurare qualsiasi rischio per la pubblica incolumità". Nel testo, poi viene spiegato che “in data odierna presso l'istituto è stato avvertito un forte odore proveniente presumibilmente dall'impianto di climatizzazione e che, in attesa di accertare la causa esatta dell'emissione e di verificare l'eventuale presenza di gas refrigerante o altre sostanze nocive, si rende necessario interdire immediatamente l'accesso ai locali scolastici per tutelare la salute e la sicurezza di studenti e personale, disponendo la chiusura fino al completamento delle verifiche tecniche".
