Le prime pagine dei quotidiani di oggi 15 ottobre: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani di oggi l’attenzione è rivolta a Gaza, dove la tregua resta fragile dopo l’intesa firmata in Egitto. Israele accusa Hamas di non aver restituito tutti i corpi degli ostaggi uccisi, mentre nella notte sono state consegnate altre quattro salme. In evidenza anche la tragedia di Castel d’Azzano, nel Veronese: tre carabinieri sono morti dopo l'esplodere di un casolare durante lo sgombero. Spazio infine alla prossima legge di bilancio, che prende forma con interventi per circa 18 miliardi