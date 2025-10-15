Le prime pagine dei quotidiani di oggi 15 ottobre: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani di oggi l’attenzione è rivolta a Gaza, dove la tregua resta fragile dopo l’intesa firmata in Egitto. Israele accusa Hamas di non aver restituito tutti i corpi degli ostaggi uccisi, mentre nella notte sono state consegnate altre quattro salme. In evidenza anche la tragedia di Castel d’Azzano, nel Veronese: tre carabinieri sono morti dopo l'esplodere di un casolare durante lo sgombero. Spazio infine alla prossima legge di bilancio, che prende forma con interventi per circa 18 miliardi
- L’apertura è dedicata alla tragedia di Verona, “Uccidono tre carabinieri per resistere allo sgombero”: l’esplosione del casolare dei fratelli Ramponi a Castel D’Azzano è raccontata con foto e ricostruzioni. Ampio spazio anche a Gaza, con lo “scontro sui corpi degli ostaggi”: “Israele limita l'ingresso degli aiuti. Le esecuzioni di Hamas contro gli ex alleati e i clan rivali”. In evidenza inoltre la manovra economica da 18 miliardi e le “Qualificazioni ai Mondiali” con “L’Italia (che) batte Israele”
- La Repubblica sceglie la doppia apertura con la tregua di Gaza “già a rischio” e la “Stretta sulle banche”, legata alla manovra da 18 miliardi con maxi contributo a credito e assicurazioni. In primo piano anche “Il Papa da Mattarella pace, migranti e aiuti alle famiglie”. In taglio centrale: “Sfrattati fanno esplodere la casa muoiono tre carabinieri”
- “Israele blocca gli aiuti: ‘Rivogliamo tutti i corpi’” è il titolo principale che richiama anche le parole di Trump alle milizie “Consegnino subito i cadaveri degli ostaggi e le armi”. In primo piano anche il commento “Perché per la pace non bastano i trattati”, l’analisi “Quanto è lontana l’alba del nuovo Medioriente” e le “decimazioni di Hamas”. In spalla la “strage dei carabinieri uccisi dai fratelli sotto sfratto”
- In apertura “La strage dei carabinieri”, con i volti dei militari uccisi nell’esplosione di un casolare, l’approfondimento “Valerio, Marco, Davide la loro missione: i casi ad alto rischio” e l’analisi “Quelle vite ai margini nel casale-fortino senza acqua né luce”. Spazio anche alla manovra economica con “Stipendi, aumenti detassati, alle mamme 60 euro al mese” e a “Gaza, il calvario degli ostaggi: ‘non riuscivamo a camminare’”
- In apertura: “Manovra: 5,8 miliardi su 18 ai tagli Irpef per redditi, aumenti salariali e famiglie”. In primo piano anche Gaza con “Israele (che) non riapre Rafah in attesa delle salme, sei vittime palestinesi”, e il reportage “Più controlli e nuove violenze dei coloni: in Cisgiordania non c'è pace”. In taglio centrale, “Ristrutturazioni e mobili: conferma per i bonus”. In spalla “Leone XIV al Quirinale. Il Papa: impegnati per la pace. Mattarella: Israele e Palestina, due popoli e due Stati”
- In primo piano “in manovra più soldi per salari e sanità”, con Giorgetti che definisce l’intervento “un miracolo”. In primo piano anche “Hamas-Israele, alta tensione su corpi e aiuti” e gli “scontri a Udine prima di Italia-Israele”. Spazio anche al racconto della tragedia di Verona: “Tre sfrattati fanno esplodere la casa, strage di carabinieri nel Veronese”. E alla rinuncia di Turetta all’appello: “sono pentito, accetto l’ergastolo”
- In primo piano “A Gaza si spara ancora, bombe Idf e faide fra palestinesi” e il grande titolo “Imprese italiane in fila. 20 miliardi per ricostruire”, con aziende come “Webuild, Eni, Anas e Bf” che puntano a “ottenere il 10% del business”. In evidenza anche la manovra economica con “Più povero anche chi lavora e il governo paga le imprese”. In spalla, la “strage di Verona, così fallì il negoziato coi 3 fratelli Ramponi”
- L’apertura è su “La manovra sale a 18 miliardi, cala l’Irpef, fondi per i salari”. Subito sotto, il titolo principale “La strage” con le foto dei tre carabinieri morti nell’esplosione del casolare a Castel d’Azzano. In spalla “Papa Leone XIV da Mattarella, messaggio per la pace” e “Israele chiude la via degli aiuti a Gaza: ‘Rivogliamo tutti i corpi’”. In taglio basso: “Turetta: no all'appello ‘Accetto l'ergastolo’”
- La prima pagina apre con il commento “Stop a Vannacci, gogna marginalizzata, demagogia respinta, grillismo abbattuto. Il filo delle regionali è il trionfo dell'Italia anti moralista”. Al centro spazio all’articolo “L’attesa di un corpo rapito” sulla restituzione degli ostaggi di Hamas. Accanto, “Meloni money” dedicato alla manovra economica che arriva a 18 miliardi e “Nato versione Ue”. In basso “Oltre gli affari”