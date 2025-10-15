Esplora tutte le offerte Sky
Le prime pagine dei quotidiani di oggi 15 ottobre: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani di oggi l’attenzione è rivolta a Gaza, dove la tregua resta fragile dopo l’intesa firmata in Egitto. Israele accusa Hamas di non aver restituito tutti i corpi degli ostaggi uccisi, mentre nella notte sono state consegnate altre quattro salme. In evidenza anche la tragedia di Castel d’Azzano, nel Veronese: tre carabinieri sono morti dopo l'esplodere di un casolare durante lo sgombero. Spazio infine alla prossima legge di bilancio, che prende forma con interventi per circa 18 miliardi

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 15 ottobre: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani di oggi l’attenzione è rivolta a Gaza, dove la...

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 14 ottobre: la rassegna stampa

Lo storico accordo di pace per Gaza siglato a Sharm el-Sheik domina le aperture dei giornali. In...

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 13 ottobre: la rassegna stampa

Il "giorno degli ostaggi" in Medio Oriente domina le aperture dei quotidiani, in edicola oggi....

Marcia per la pace Perugia-Assisi, presenti migliaia di persone. FOTO

Si è svolta oggi la Marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità "Imagine all the people",...

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 12 ottobre: la rassegna stampa

Diversi i temi affrontati dalle aperture dei giornali. In primis la situazione a Gaza fra...

    Milano, uccide in casa la compagna 29enne e poi tenta il suicidio

    La donna, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata uccisa, nella sua abitazione, da un...

    Italia-Israele, scontri manifestanti-polizia: feriti due giornalisti

    A Udine un corteo pro Gaza, svoltosi quasi fino alla fine pacificamente, è sfociato in alcune...

    Esplosione a Castel d'Azzano, chi erano i tre carabinieri morti

    Tre carabinieri - Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello - sono morti in un'esplosione...