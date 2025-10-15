Manifestazione 25 ottobre, Cgil: “No allo stadio, scendi in piazza"

Manifestazione del 25 ottobre, la Cgil: “Non andare allo stadio, scendi in piazza”Cronaca
La Cgil ha lanciato un appello sui social in vista della manifestazione del 25 ottobre a Roma, invitando i cittadini a scegliere la piazza invece dello stadio. La data coincide con lo sciopero del personale ferroviario e con la giornata di Serie A
Allo stadio a tifare o in piazza a protestare contro le politiche del governo? È la domanda lanciata dalla Cgil in vista della manifestazione del 25 ottobre, che si terrà in contemporanea allo sciopero a Roma e a quello del personale ferroviario in tutta Italia. La coincidenza con la giornata di campionato di Serie A, che in quel sabato vedrà in campo Napoli-Inter, Udinese-Lecce e Cremonese-Atalanta, ha spinto il sindacato a diffondere sui social un messaggio diretto ai tifosi: “Il 25 ottobre non andare allo stadio. Il 25 ottobre scendi in piazza. Io ci sarò. E tu?”
Il post sui social
Nel post pubblicato sulle pagine ufficiali, la Cgil ha ribadito le motivazioni della manifestazione: “Il 25 ottobre saremo in Piazza San Giovanni, a Roma, per chiedere l’aumento di salari e pensioni, una vera riforma fiscale, investimenti su sanità e scuola. Per dire NO al riarmo e alla precarietà. Per fare sentire la nostra voce. Noi ci saremo. E tu?”.
