Manifestazione 25 ottobre, Cgil: “No allo stadio, scendi in piazza"

Manifestazione del 25 ottobre, la Cgil: “Non andare allo stadio, scendi in piazza”

Cronaca
Ansa-Facebook

La Cgil ha lanciato un appello sui social in vista della manifestazione del 25 ottobre a Roma, invitando i cittadini a scegliere la piazza invece dello stadio. La data coincide con lo sciopero del personale ferroviario e con la giornata di Serie A

Allo stadio a tifare o in piazza a protestare contro le politiche del governo? È la domanda lanciata dalla Cgil in vista della manifestazione del 25 ottobre, che si terrà in contemporanea allo sciopero a Roma e a quello del personale ferroviario in tutta Italia. La coincidenza con la giornata di campionato di Serie A, che in quel sabato vedrà in campo Napoli-Inter, Udinese-Lecce e Cremonese-Atalanta, ha spinto il sindacato a diffondere sui social un messaggio diretto ai tifosi: “Il 25 ottobre non andare allo stadio. Il 25 ottobre scendi in piazza. Io ci sarò. E tu?”

Nel post pubblicato sulle pagine ufficiali, la Cgil ha ribadito le motivazioni della manifestazione: “Il 25 ottobre saremo in Piazza San Giovanni, a Roma, per chiedere l’aumento di salari e pensioni, una vera riforma fiscale, investimenti su sanità e scuola. Per dire NO al riarmo e alla precarietà. Per fare sentire la nostra voce. Noi ci saremo. E tu?”. 

Manovra, Cgil e Uil: no risposte da governo. Cisl soddisfatta
