Le prime pagine dei quotidiani di oggi 14 ottobre: la rassegna stampa

Lo storico accordo di pace per Gaza siglato a Sharm el-Sheik domina le aperture dei giornali. In evidenza le parole del presidente americano Trump, che parla di "una nuova alba per il Medioriente". Israele in festa per il ritorno degli ostaggi dopo 738 giorni di sequestro, mentre la Palestina riaccoglie gli oltre 2mila prigionieri liberati ieri. Ora si apre la fase due, quella più complicata. Spazio anche alle Regionali in Toscana, con la conferma di Giani, ma anche il preoccupante dato sull'astensionismo
- La firma dell'accordo di pace per Gaza domina ovviamente le aperture di tutti i quotidiani oggi in edicola. Sul Corriere della Sera si parla di "giorno storico", citando le parole del presidente americano Donald Trump, volato prima in Israele e poi a Sharm el-Sheikh per siglare l'intesa sulla tregua con Qatar, Egitto e Turchia. Festa in Israele, per il ricongiungimento degli ostaggi con le famiglie, e in Palestina, per il ritorno dei prigionieri liberati
- Su Repubblica si parla di 'Trump show per la pace' concentrandosi sull'accoglienza da eroe ricevuta dal presidente Usa nel suo discorso alla Knesset. ”È una'alba storica per il Medioriente", ribadisce il tycoon da Sharm, mentre accanto a lui la premier Meloni si dice "pronta a inviare soldati". C'è spazio anche per le Regionali in Toscana, col bis di Giani malgrado la bassa affluenza. Schlein: "È solo l'inizio". Crolla la Lega
- 'Le ali della libertà' è il titolo scelto dalla Stampa a corredo della fotonotizia a tutta pagina degli ostaggi liberi dopo 738 giorni di prigionia. Liberi anche 2mila palestinesi. Si apre ora ufficialmente la fase sue, quella più complicata. con Trump che dice sì ai compiti di polizia per Hamas per un breve periodo nella Striscia. "Erano 3mila anni che aspettavamo questo momento", annuncia trionfalmente il presidente Usa
- Anche sul Fatto Quotidiano si fa menzione al 'Trump show', col leader statunitense passato inevitabilmente all'incasso dopo la firma nero su bianco dell'accordo che porta il suo nome. Anche qui si pone l'accento sulla concessione ad Hamas, che fa seguito alla richiesta di grazia per Netanyahu. Taglio alto per la Toscana, dove 'trionfano Giani e gli astenuti'
- Vigilia della sfida tra Italia e Israele sulla Gazzetta dello Sport. Un successo permetterebbe agli Azzurri di garantirsi matematicamente l'accesso ai playoff per il Mondiale. Retegui e Raspadori l'attacco scelto da Gattuso. Udine blinfdata per l'occasioone e pochi tifosi attesi allo stadio. Tegola Juve: lesione al menisco per Bremer. costrettto a operarsi, starà fuori almeno due mesi
- 'Il primo pass' titola il Corriere dello Sport presentando la partita dell'Italia di stasera. Gattuso cambia, gli Azzurri tornano al 3-5-2 con un inedito tandem offensivo. Zona rossa e massima allerta a Udine. Storica qualificazione al Mondiale di Capo Verde, all'esordio con Uzbekistan e Giordania
- 'Chiudiamola qui' titola Tuttosport presentando la sfida tra Italia e Israele che può valere l'accesso ai playoff per il Mondiale. Taglio alto per il nuovo infortunio di Bremer che inguaia la Juventus, ma Tudor non cambia
- Sul Giornale la tregua a Gaza viene definita senza mezzi termini 'il miracolo di Trump'. Donald in trionfo alla Knesset: "Realizzato l'impossibile, grazia per Netanyahu"
- Sul Sole 24 Ore in apertura le banche, con la tassa sui profitti 2023. Sotto, le parole di Orsini: "Crescita cruciale, speingere investimenti per la competitività"
- 'Trump libera tutti' scrive Libero in apertura della sua edizione odierna. Anche la premier Meloni alla firma dell'accordo: "Faremo la nostra parte per Gaza"
- Sul Manifesto il gioco di parole 'Con dono' accompagna la foto di Trump durante la sua visita alla Knesset, cui ha fatto seguito la richiesta di grazia per Netanyahu: l'impunità, si legge, è il regalo per il premier israeliano, "compiti di polizia" quello per Hamas
- Fotonotizia sul Resto del Carlino per la foto di gruppo che sancisce l'accordo di Sharm alla presenza di tutti i grandi del mondo. Grande evidenza, però, anche per il successo di Giani che 'tira il campo largo'. Bene il Pd, flop di Vannacci
- 'Medio Oriente, il nuovo inizio' titola Il Mattino a corredo delle foto degli ostaggi liberati. Trump: "Giorno straordinario". Poi elogia Meloni. Lei: "Pronti a collaborare"