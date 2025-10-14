Pedaggi, Consulta: “Illegittime le norme sul rinvio degli aumenti”

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Pedaggi autostradali, Consulta: “Illegittime le norme sul rinvio degli aumenti”

Cronaca
©Ansa

Secondo la Corte Costituzionale le disposizioni che hanno posticipato i termini per l’adeguamento delle tariffe - per gli anni dal 2020 al 2023 - sono “illegittime” perché in contrasto con gli articoli 3, 41 e 97 della Carta. La Consulta ha dato così ragione al ricorso presentato in precedenza dal Consiglio di Stato che lamentava una lesione della libertà di impresa e utilità sociale

ascolta articolo

La Corte Costituzionale ha dichiarato “illegittime” le disposizioni che per gli anni tra il 2020 e il 2023 hanno rinviato i termini per l’adeguamento dei pedaggi autostradali in attesa dell’aggiornamento dei piani economici finanziari perché in contrasto con gli articoli 3, 41 e 97 della Carta. Con la sentenza numero 147, depositata nella giornata di oggi, la Consulta ha così accolto il ricorso presentato dal Consiglio di Stato che lamentava una lesione della libertà di impresa e di utilità sociale. 

Il ricorso del Consiglio di Stato

In precedenza, l’organo della giustizia amministrativa aveva sollevato dubbi di legittimità costituzionale sugli articoli 13, comma 3, del decreto-legge numero 162 del 2019, nel testo originario, e sull'articolo 13, comma 5, del decreto-legge numero 183 del 2020. Norme che rinviavano i termini per l'adeguamento delle tariffe autostradali per gli anni 2020 e 2021. La Corte ha poi incluso nella dichiarazione di illegittimità costituzionale anche le disposizioni che facevano slittare gli adeguamenti tariffari anche per il 2022 e il 2023. Stando al verdetto degli Ermellini, avrebbero accentuato gli effetti illegittimi determinati dalle disposizioni censurate. Il procedimento è partito dall'impugnazione, da parte di una concessionaria autostradale, di due note del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che non avevano riconosciuto gli adeguamenti tariffari per il 2020 e il 2021.

I dubbi della Consulta

Nell'esame i giudici costituzionali hanno osservato che le disposizioni censurate dal Consiglio di Stato violano, innanzitutto, il principio di continuità amministrativa, che impone di evitare ogni ritardo che non sia strettamente funzionale alla salvaguardia dell'interesse pubblico. 

Approfondimento

Autostrade, verso pedaggi meno cari: in arrivo nuovo sistema tariffe

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24

FOTOGALLERY

©Ansa/Ipa

1/10
Economia

Non solo Telepass per pedaggi e parcheggi: ecco tutte le alternative

Dal 1° luglio il principale sistema di riscossione del pedaggio autostradale vedrà dei rincari, accompagnati da un ampliamento dell'offerta. Una situazione che ha portato alcuni automobilisti ad affidarsi ad altre società, con differenze di prezzo e servizi

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Pedaggi, Consulta: “Illegittime le norme sul rinvio degli aumenti”

Cronaca

Secondo la Corte Costituzionale le disposizioni che hanno posticipato i termini per l’adeguamento...

Cecchettin, Turetta rinuncia a processo d'Appello: "Accetto ergastolo"

Cronaca

In una lettera, inviata a Procura generale, Procura ordinaria, Corte d'Assise e Corte d'Appello,...

Ponte Morandi, chiesta condanna a 18 anni e 6 mesi per Castellucci

Cronaca

I pm hanno avanzato la "richiesta massima per gli elementi di gravità" contro l'ex Ad di...

Garlasco, Andrea Sempio revoca incarico all'avvocato Massimo Lovati

Cronaca

Nobel Giorgio Parisi in commissione Antidoping: nominato per errore

Cronaca

Come ha riferito Repubblica, l'incarico sarebbe dovuto essere ricoperto dal medico dello sport e...

Cronaca: i più letti