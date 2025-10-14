Esplosione a Castel d'Azzano, Mattarella: "Sconcerto e dolore"

Esplora tutte le offerte Sky
"In questa drammatica circostanza, esprimo la mia solidale vicinanza all'Arma e sentimenti di partecipe cordoglio ai familiari, insieme all'augurio di pronta guarigione agli operatori feriti", ha detto il Presidente della Repubblica

ascolta articolo

"Ho appreso con sconcerto e profondo dolore la notizia della morte dei tre militari dell'Arma dei Carabinieri, Luogotenente Carica Speciale Marco Piffari, Carabiniere Scelto Davide Bernardello e Brigadiere Capo Qualifica Speciale Valerio Daprà, travolti da un'esplosione durante un'operazione di sgombero in provincia di Verona, nella quale sono rimasti feriti anche altri operatori delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco. In questa drammatica circostanza, esprimo la mia solidale vicinanza all'Arma dei Carabinieri e sentimenti di partecipe cordoglio ai familiari, insieme all'augurio di pronta guarigione agli operatori feriti".   Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio al Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Salvatore Luongo. 

