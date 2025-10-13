Le prime pagine dei quotidiani di oggi 13 ottobre: la rassegna stampa

Il "giorno degli ostaggi" in Medio Oriente domina le aperture dei quotidiani, in edicola oggi. Previsto lo scambio tra rapiti e detenuti palestinesi con Trump che afferma: "La guerra è finita". Spazio poi per le elezioni regionali in Toscana, per la polemica legata alle parole della ministra Roccella sui viaggi degli studenti ad Auschwitz, per il nuovo governo che sta per nascere in Francia e, per la cronaca interna, la vicenda di Palermo dove un ragazzo è stato ucciso per aver sedato una rissa
- Il conflitto in Medio Oriente domina l'apertura: "Israele, è il giorno degli ostaggi". Le ore dello scambio tra rapiti e detenuti palestinesi, "Trump a Tel Aviv prima del vertice in Egitto". Gli aiuti, le armi e i tunnel: "Hamas si riprende Gaza". Spazio poi per le parole di Lula: "Con Donald ottimi rapporti, Bolsonaro è un golpista". Elezioni regionali in Toscana: "Sfida Giani-Tomasi, affluenza crolla di 10 punti". Cronaca, Palermo: "Paolo ucciso a 21 anni, aveva sedato una rissa"
- "Il giorno degli ostaggi". Previsto per oggi il "rilascio di venti insraeliani rapiti due anni fa. I corpi dei morti saranno consegnati dopo". Intanto "ultime trattative per scarcerare Barghouti". Trump annuncia: "La guerra è finita". Focus sulla polemica che ha riguardato la ministra Roccella: "Gite ad Auschwitz per incolpare il fascismo. Dura condanna di Segre". Regionali: "Toscana al voto, affluenza al 35.7% in calo di 10 punti". Francia: "Lecornu ci riprova, governo con tecnici e società civile"
- "No allo Stato Palestinese" è il titolo d'apertura del quotidiano torinese. Israele, parla il ministro degli Esteri Sa'ar: "Trump il miglior amico". I Paese "riabbraccia oggi gli ostaggi". Primi camion di aiuti a Gaza, il presidente Usa: "La guerra è finita". Economia: "Irpef e banche: ecco la manovra". Cronaca, a Palermo un giovane ucciso a 21 anni: "Sedava una rissa". Focus sulla polemica legata alla ministra Roccella: "Auschwitz e la lezione di Segre"
- "Gaza, gli ostaggi verso casa". Al via il "rilascio dopo 737 giorni dal 7 ottobre 2023. Trump andrà a visitarli in ospedale in Israele". Netanyahu: "Appena salvi, liberiamo 1950 palestinesi". Vertice sulla Manovra: "Risorse per le famiglie". Francia: "Lecornu ci riprova, governo di tecnici e giovani". Sanità: "Caos liste d'attesa. Così le Regioni dribblano la stretta". Palermo: "Voleva fermare una rissa: ucciso"
- "Pio mio": l'Inter "blinda il bomber del futuro". Esposito "boom, è già fuori dal mercato, ingaggio raddoppiato fino al 2030. Decisiva in estate la fiducia di Chivu". Campionato: "Diavoli contro". Focus sul "duello Allegri-Pioli, i tecnici degli ultimi scudetti milanisti". Domani Italia-Israele: "Avanti tutta verso i play-off". Festival dello Sport, Zidane: "Yildiz mi diverte, David è fortissimo"
- L'oro dell'Italia: "Pio esiste". In primo piano Esposito e Camarda: "I nuovi 9". L'interista "incanta con Chivu e in Nazionale, Francesco brilla nel Lecce e nell'Under 21: il futuro è loro". Serie A, Napoli: "Capolavori in tour". Juventus: "Lo special Yildiz". Roma: "Da Bailey a Soulè, i fantasisti al completo". Fiorentina: "Sindrome da gol"
- "Nuova Juve Comolli". Il dirigente francese nel ruolo di ad "sarà centrale: a lui farà riferimento ogni figura di campo e non, da Burgess al ds (scelto Ottolini) fino a Tudor". Nazionale: "Pio, un Golden boy contro Israele". Torino: "Un difensore a gennaio per Baroni". Intervista all'ex preparatore dell'Inter: "Dimarco? Falso che con Inzaghi giocasse 60 minuti"
- "Il giorno della libertà". Oggi ostaggi israeliani rilasciati, "dopo due anni finisce l'incubo dei rapiti da Hamas: 20 superstiti tornano a casa". Netanyahu: "Inizia la guarigione, basta disaccordi". Verso le Regionali, Sangiuliano torna in politica: "Capolista di FdI in Campania". Le parole della ministra Roccella: "Antisemitismo non solo fascista. Ecco cos'ho detto su Auschwitz". Manovra: "Accordo sul metodo Giorgetti"
- Medio Oriente, "Herzog vuole salvare Netanyahu. Prove di grazia in attesa dello scambio di prigionieri e dell'arrivo di Trump". Perugia-Assisi, grande folla con Albanese, Conte e Schlein": "Una marea in marcia, è tregua non pace. Non ci fermiamo". Albrecht, il progetto con l'Onu: "Così si può ricostruire Gaza per creare lavoro ed evitare altre guerre". Francia: "Lecornu 2, Macron scaricato"
- Focus su mutui e prestiti in primo piano. "Famiglie italiane, da 13 a 29 stipendi per azzerare il debito". Verso la Manovra: "In arrivo il taglio dell'Irpef, ma la riforma resta lontana". Dopo la Cassazione: "Case e terreni, rinuncia con più certezze". Giustizia, separazione delle carriere: "La riforma avanza verso l'ultimo sì". Immigrati: "Il 9% del Pil è prodotto dagli stranieri"
- "Pace a Gaza, guerriglia in Italia". Gli azzurri di Gattuso "nel mirino dei pro-Pal". Tam tam "tra i duri del movimento per creare il caos prima della partita con Israele domani a Udine. Una regia dietro ai cortei: il Viminale indaga". Ucraina: "Trump ora vuole la tregua a Kiev". Altare di San Pietro, "l'ultimo sfregio: ubriaco si mette a urinare". In taglio basso focus sul legale di Sempio: "L'alcol, i comunisti e gli sconti. L'avvocato Lovati star a Garlasco"