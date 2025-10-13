Incendio in azienda a Signa, le autorità: "Chiudere finestre a 2 km"

La protezione civile della Città Metropolitana di Firenze e il Comune di Signa hanno invitato la popolazione residente nel raggio di 2 km dall'incendio "a chiudere le finestre e non esporsi ai fumi; a evitare spostamenti e frequentazioni dell'area interessata dall'incendio". Sono in corso i controlli delle autorità per rilevare eventuali danni ambientali. Non sono stati segnalati feriti

Grande incendio da inizio pomeriggio a Signa, in provincia di Firenze. Le fiamme sono divampate in zona Colli Alti, in un'azienda di metalli che lavora nell'indotto della moda, la ditta Frosini in via Giovanni Amendola. Non risultano feriti. Sul posto squadre di vigili del fuoco da Firenze, Prato, Pistoia e Pisa. Il rogo ha colpito l'intera struttura, fumo e fuoco si notano da distanza. Allertata l'Arpat che sta valutando gli effetti sull'ambiente.

Le autorità: "Chiudete le finestre nel raggio di due chilometri"

La protezione civile della Città Metropolitana di Firenze e il Comune di Signa hanno invitato la popolazione residente nel raggio di 2 km dall'incendio "a chiudere le finestre e non esporsi ai fumi; a evitare spostamenti e frequentazioni dell'area interessata dall'incendio; alla sospensione, compatibilmente con il sistema di produzione, delle attività lavorative nel raggio di 2 chilometri dal luogo dell'incendio". Inoltre, in via cautelativa, per le prossime 48 ore, sono vietate "raccolta e consumo di prodotti ortofrutticoli e foraggio per animali", "pascolo e razzolamento degli animali da cortile e d'affezione", "utilizzo dei condizionatori d'aria e sostituzione dei filtri in caso di utilizzo degli stessi nella giornata odierna".