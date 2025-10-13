Roma, esplode bombola GPL in via Palmiro Togliatti: nessun ferito

Lo scoppio è avvenuto all'interno di uno dei cantieri Atac, in cui si lavora alla manutenzione della rete tranviaria. Nessuna persona è rimasta coinvolta. La bombola in seguito all'esplosione ha impattato contro un'autovettura in sosta

Una bombola di gas semivuota è esplosa in un'abitazione di via Palmiro Togliatti, all'angolo con via Prenestina, a Roma. Un detrito ha colpito un'auto parcheggiata nelle vicinanze, che a sua volta ha preso fuoco. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco. Sul posto è intervenuta anche la polizia. Subito dopo l'esplosione e l'incendio si è levata dalla zona un'alta colonna di fumo visibile anche a distanza.