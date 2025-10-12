Lombardia, incendio al Monastero di Bernaga

Un incendio ha colpito il Monastero di Bernaga a La Valletta Brianza, danneggiando gravemente l’edificio e opere d’arte. Nessuna suora è rimasta ferita
