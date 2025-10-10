Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Mazara, morta la donna che denunciò ritardi nell'esito degli esami istologici

Cronaca
©Ansa

La donna si sottopose nel 2023 a una biopsia per una grave malattia, ma il referto le fu consegnato dopo otto mesi. Dalla denuncia era scaturita un'inchiesta della Procura di Trapani, ancora pendente, in cui risultano indagati dieci medici. L'esame istologico fu richiesto nel dicembre del 2023 e l'esito arrivò nell'agosto 2024. Il quadro clinico della 56enne era compromesso con metastasi diffuse

ascolta articolo

È morta a Mazara del Vallo Maria Cristina Gallo, la professoressa di 56 anni che denunciò ritardi nella consegna di esami istologici. La donna si sottopose nel 2023 a una biopsia per una grave malattia, ma il referto le fu consegnato dopo otto mesi. Dalla denuncia era scaturita un'inchiesta della Procura di Trapani, ancora pendente, in cui risultano indagati dieci medici. L'esame istologico fu richiesto nel dicembre del 2023, dopo che la donna subì un'isterectomia, e l'esito arrivò nell'agosto 2024. Il quadro clinico della docente 56enne era compromesso con metastasi diffuse. 

FOTOGALLERY

©IPA/Fotogramma

1/10
Economia

Manovra, quanti soldi ha stanziato il governo per la sanità? I dati

Con l'ultima Legge di bilancio l’esecutivo ha aggiunto circa un miliardo al fabbisogno sanitario standard delle Regioni. La dotazione finanziaria ha toccato cifre record ma in rapporto al Pil la spesa è vicina ai minimi degli ultimi 20 anni. Anche di questo si è parlato nella puntata di “Numeri” di Sky TG24, andata in onda il 17 ottobre 2024

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Sciopero Atac Roma oggi 10 ottobre, stop a bus e metro: orari e fasce

Cronaca

Usb e Orsa scioperano 4 ore. Due proteste distinte con gestione dei tempi diversi, centrati però...

Mazara, morta la donna che denunciò ritardi in esito esami istologici

Cronaca

La donna si sottopose nel 2023 a una biopsia per una grave malattia, ma il referto le fu...

Giornate Fai d'Autunno 2025, i luoghi da visitare a Roma

Cronaca

Tornano nel weekend dell’11 e 12 ottobre 2025 le Giornate FAI d’Autunno. In occasione del 50°...

Giornate Fai d'Autunno 2025, i luoghi da visitare a Milano

Cronaca

Sono tanti i luoghi di solito non accessibili che è possibile visitare nel capoluogo lombardo in...

Giornate Fai d'Autunno 2025, i luoghi da visitare a Napoli

Cronaca

Sono oltre 700 in tutta Italia i luoghi del Fai, solitamente non visitabili, poco conosciuti e...

Cronaca: i più letti