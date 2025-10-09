Giovane arrestata per avere ucciso i figli appena nati

La donna è sospettata anche di soppressione di cadavere in merito a un altro bimbo partorito tre anni fa. Le indagini sono scattate a luglio dello scorso anno, quando i genitori della giovane hanno trovato i corpicini di due neonati avvolti in una coperta nell'armadio

Avrebbe ucciso, soffocandoli, i suoi due bambini appena nati: con questa accusa una giovane donna è stata arrestata questa mattina dalla Polizia di Reggio Calabria. La donna è anche accusata dell’occultamento dei loro corpi nonché di soppressione di cadavere in relazione a un ulteriore bambino o bambina partorito tre anni fa. Nei confronti della giovane il gip ha emesso un'ordinanza di arresti domiciliari con braccialetto elettronico su richiesta della Procura. Le indagini sono iniziate nel luglio dello scorso anno, quando i genitori della donna hanno trovato, in un armadio di casa in località Pellaro, i corpicini dei due neonati avvolti in una coperta.