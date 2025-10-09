Cedu: "Italia può togliere la seconda madre da certificato di nascita"

"Si tratta di una sentenza che mostra una nuova sensibilità e attenzione verso il tema da parte della Corte europea rispetto, ad esempio, alla decisione molto più lapidaria che aveva ottenuto un caso padovano, a gennaio 2023. Certo, l'esito è negativo e si afferma che l'adozione è un rimedio idoneo. Radicalmente diversa è stata la valutazione compiuta a maggio dalla nostra Corte costituzionale". Queste le parole dell'avvocato Alexander Schuster uno dei legali che tutelano le "mamme arcobaleno", a commento della recente sentenza della Cedu che ha escluso violazioni da parte dell'Italia nei casi nei quali lo Stato aveva annullato l'iscrizione della seconda madre (intenzionale) dai certificati di nascita dei figli di coppie omogenitoriali.

La sentenza

Come accennato, dunque, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito che l'Italia non ha violato in nessun modo i diritti di un bambino nel momento in cui le autorità hanno deciso di annullare l'iscrizione della seconda madre sul suo certificato di nascita. La stessa Cedu ha sottolineato come la donna poteva ricorrere all'adozione per far riconoscere il suo legame con il bambino. La Corte non ha diffuso le generalità di tutte le persone coinvole nella vicenda che riguarda un bambino nato in Italia nel 2018. Tra l'altro nel ricorso, introdotto a nome del minore stesso, è emerso come la decisione delle autorità di annullare l'iscrizione della seconda madre sul certificato di nascita, 5 anni dopo che è venuto al mondo, avrebbe violato il suo diritto alla vita familiare. Concetto, però, la Cedu non ha avvallato.